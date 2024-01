Lewis Hamilton recupera para ultrapassar Max Verstappen e vencer o quinto Grande Prémio de Espanha consecutivo

Estes dois rivais têm lutado por vitórias em cada um dos quatro Grandes Prémios disputados até agora nesta temporada, mas a vitória de Hamilton no Circuito de Barcelona-Catalunha - a 98ª vitória da sua carreira na Fórmula 1 - coloca-o com 14 pontos de vantagem no topo da classificação dos pilotos.

O companheiro de equipa de Hamilton na Mercedes, Valtteri Bottas, terminou em terceiro, com Charles Leclerc a chegar em quarto e Sergio Perez a terminar em quinto no outro Red Bull.

O sete vezes campeão do mundo Hamilton perdeu a liderança da pole position na curva de abertura e foi necessário algum pensamento estratégico criativo por parte da Mercedes para que ele finalmente a recuperasse.

A Mercedes apanhou a Red Bull - e toda a gente que estava a assistir - de surpresa e chamou Hamilton para uma segunda paragem nas boxes na volta 43, com o britânico a respirar no pescoço de Vertstappen.

Hamilton voltou à pista em terceiro lugar e 22 segundos atrás de Verstappen, mas, crucialmente, com pneus mais frescos e mais rápidos. Houve semelhanças imediatas com o Grande Prémio da Hungria de 2019, quando Hamilton perseguiu Verstappen após uma estratégia de paragem nas boxes semelhante para acabar por passá-lo para a vitória.

O engenheiro de corrida de Verstappen também pensou assim. "É como se fosse a Hungria outra vez", lamentou no rádio da equipa.

Hamilton ainda precisava de tirar um segundo por volta aos tempos de Verstappen para o ultrapassar na última volta. No final, foi muito mais confortável do que isso, com Hamilton passando seu rival pelo título mundial a seis voltas do final.

"Eu estava apenas caçando", disse Hamilton à Sky Sports após a corrida. "Estive tão perto durante tanto tempo e não pensei que, ao fazer isso, fosse conseguir fazer com que os pneus durassem - mas consegui. Foi um longo caminho para voltar de 20 segundos atrás, mas foi uma boa aposta, uma excelente estratégia da equipa."

"Estava mesmo em conflito. Entro ou ignoro a chamada e fico de fora? Obviamente, fiz o que a equipa pediu e, naturalmente, isso deve-se à grande confiança que existe entre nós. Foi um trabalho notável de todos os elementos desta equipa. Que dia".

A vitória prolongou o notável domínio recente do piloto de 36 anos em Espanha, que conquistou a quinta vitória consecutiva na corrida, elevando a sua carreira para seis vitórias nos Grandes Prémios de Espanha.

No entanto, uma vitória e três segundos lugares para Verstappen até agora nesta temporada significam que o jovem piloto permanece quente nos calcanhares de Hamilton.

Correção: Este artigo foi atualizado para refletir a ordem de chegada dos pilotos.

