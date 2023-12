Destaques da história

Lewis Hamilton pede desculpa pelo vídeo que "envergonha" o género

Lewis Hamilton pede desculpa pelo vídeo publicado

Pergunta porque é que o sobrinho estava a usar um vestido de princesa

Em seu pedido de desculpas no Twitter, o tetracampeão mundial disse que o vídeo no Instagram foi um "lapso de julgamento".

O vídeo de Hamilton mostrava o seu sobrinho num vestido de princesa roxo e cor-de-rosa e a acenar com uma varinha em forma de coração cor-de-rosa. Depois de o sobrinho responder que sim, Hamilton diz: "Porque é que pediste um vestido de princesa para o Natal?"

O piloto de F1 acrescenta de seguida: O piloto de F1 acrescenta: "Os rapazes não usam vestidos de princesa", antes de o sobrinho tapar os ouvidos com as mãos.

Mais tarde, Hamilton apagou o vídeo e pediu desculpas.

LEIA: Como o veganismo ajudou o campeão mundial de F1 a alcançar a glória

LEIA: Hamilton "atingiu a maioridade

"Ontem estava a brincar com o meu sobrinho e percebi que as minhas palavras eram inapropriadas, por isso removi o post", escreveu o piloto de 32 anos da Mercedes no Twitter.

"Não quis fazer mal nenhum e não quis ofender ninguém. Adoro o facto de o meu sobrinho se sentir livre para se exprimir, como todos nós devemos fazer", acrescentou Hamilton, que tem 5,7 milhões de seguidores no Instagram.

"As minhas mais profundas desculpas pelo meu comportamento, pois percebo que não é aceitável para ninguém, não importa de onde você seja, marginalizar ou estereotipar alguém."

'Envergonhar'

No Twitter, a editora Victoria Smith, que escreve sobre feminismo, maternidade, política e saúde mental, descreveu Hamilton como "inseguro e sexista".

"Pessoalmente, acho muito mais reconfortante ver meninos com vestidos de princesa do que meninas com eles", twittou Smith.

O Twitter daPride in London afirmou estar "desiludido" com o vídeo de Hamilton: "Muitos da nossa comunidade passaram por este tipo de vergonha quando éramos mais novos".

F1: O caminho de Lewis Hamilton para a grandeza

No entanto, outros utilizadores do Twitter disseram que a reação ao post de Hamilton no Instagram foi exagerada.

"Eu percebo se o Lewis Hamilton foi mau, mas não me pareceu que o estivesse a fazer dessa forma", escreveu Tony Mellace.

"Além disso, o sobrinho dele pareceu rir-se da sua resposta. Vocês estão mais chateados do que o miúdo. Aproveitem as férias e parem de se queixar de TUDO. Paz e amor".

Hamilton conquistou o seu quarto título mundial com duas corridas de antecedência no final de outubro, após uma série de exibições dominantes ao volante.

Hamilton e o rival Sebastian Vettel estiveram muito próximos durante a maior parte de 2017, com o piloto da Ferrari a levar a melhor na primeira metade da época, antes de o britânico iniciar uma série de vitórias, vencendo cinco vezes em seis corridas e transformando um défice de 14 pontos numa vantagem de 66 pontos no espaço de oito semanas.

Não é a primeira vez que a utilização ativa das redes sociais por parte de Hamilton o coloca em apuros.

Visite CNN.com/motorsport para mais notícias e recursos

Tirou selfies enquanto conduzia uma mota Harley-Davidison na Nova Zelândia e disse no Snapchat "This s**t is killing me" durante uma conferência de imprensa da F1 no Japão em outubro de 2016.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com