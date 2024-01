Lewis Hamilton é alvo de insultos racistas na Internet após a polémica vitória no Grande Prémio da Grã-Bretanha

O sete vezes campeão do mundo recuperou de uma penalização de 10 segundos para conquistar a vitória após uma polémica colisão com o rival Max Verstappen, que deixou o piloto da Red Bull no hospital.

O Facebook, que também é dono do Instagram, disse que removeu uma série de comentários de sua plataforma em relação a Hamilton, que tem sido um grande defensor da diversidade e do movimento Black Lives Matter, e chamou o abuso de "inaceitável".

"Além do nosso trabalho para remover comentários e contas que repetidamente violam as nossas regras, existem recursos de segurança disponíveis, incluindo filtros de comentários e controlos de mensagens, que podem significar que ninguém tem de ver este tipo de abuso", disse um porta-voz da empresa Facebook à CNN Sport.

"Nenhuma coisa irá resolver este desafio de um dia para o outro, mas estamos empenhados em trabalhar para manter a nossa comunidade a salvo de abusos".

Enquanto isso, o Twitter disse que o comportamento racista "não tem lugar" em sua plataforma e condenou fortemente o abuso que Hamilton recebeu.

"Temos políticas claras de comportamento abusivo e conduta odiosa em vigor e levamos a aplicação dessas políticas muito a sério", disse um porta-voz do Twitter à CNN Sport.

"Tomaremos medidas decisivas e rápidas contra qualquer conta que viole as nossas regras".

A equipa de Hamilton, a Mercedes, a Fórmula 1 e a FIA, entidade que rege o desporto, também divulgaram uma declaração conjunta condenando o abuso racista "nos termos mais fortes possíveis".

"Estas pessoas não têm lugar no nosso desporto e apelamos a que os responsáveis sejam responsabilizados pelos seus actos", lê-se no comunicado.

"A Fórmula 1, a FIA, os pilotos e as equipas estão a trabalhar para construir um desporto mais diversificado e inclusivo, e estes casos inaceitáveis de abuso online devem ser destacados e eliminados".

A notícia surge uma semana depois de três jogadores ingleses - Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka - terem sido alvo de abusos racistas depois de terem falhado penalidades durante a final do Euro 2020 contra a Itália.

Na segunda-feira, o diretor da equipa Mercedes, Toto Wolff, disse à BBC Radio 4 que o abuso do seu piloto era "inaceitável" e prometeu "reagir a isso".

"Vimos isso no futebol, no Campeonato da Europa, e o abuso que é absolutamente inaceitável, e o mesmo ontem, e ainda me pergunto se alguns simplesmente não entendem", acrescentou.

A Red Bull também divulgou um comunicado em que diz estar "enojada e triste" com o abuso que Hamilton recebeu nas redes sociais.

"Nunca há desculpa para isso, certamente não há lugar para isso no nosso desporto e os responsáveis devem ser responsabilizados", lê-se.

Cerca de 140.000 pessoas assistiram, num Silverstone lotado, à colisão entre Hamilton e Verstappen, num início de corrida dramático.

Hamilton, que foi batido na primeira curva pelo seu rival, fez várias tentativas para ultrapassar Verstappen nessa primeira volta e quando os pilotos chegaram à Copse Corner de Silverstone, a roda dianteira esquerda do britânico tocou no pneu traseiro direito do piloto da Red Bull.

Verstappen saiu da pista e atravessou a gravilha antes de embater nas barreiras. O holandês foi levado para o hospital, mas não sofreu ferimentos graves.

Após a corrida, Verstappen foi às redes sociais para expressar os seus sentimentos sobre a condução "perigosa" de Hamilton.

"Antes de mais: estou contente por estar bem. Foi um grande impacto na 51G, mas sinto-me melhor", escreveu.

"Obviamente, estou muito desiludido por ter sido eliminado desta forma. A penalização aplicada não nos ajuda em nada e não faz justiça à manobra perigosa que o Lewis fez em pista.

"Assistir aos festejos após a corrida enquanto ainda estava no hospital é um comportamento desrespeitoso e antidesportivo, mas seguimos em frente."

Os comentários foram repetidos pelo chefe de equipa da Red Bull, Christian Horner, que estava visivelmente furioso quando discutiu o incidente após a corrida.

"Lewis [Hamilton] tem experiência mais do que suficiente para saber que isso é inaceitável", disse ele à Sky Sports.

"Estou muito desiludido com o facto de um piloto do calibre dele ter feito uma manobra daquelas. É perigoso, parecia desesperado".

Hamilton enviou seus melhores votos a Verstappen nas redes sociais após a corrida, mas disse que ele havia corrido "de forma justa".

"Hoje é um lembrete dos perigos neste desporto", escreveu no domingo. "Envio os meus melhores votos ao Max, que é um concorrente incrível. Fico feliz por saber que ele está bem. Farei sempre uma corrida dura, mas sempre justa.

"A minha equipa mostrou garra e perseverança. É um sonho ganhar em frente ao meu público".

Ele foi apoiado por Wolff, que descreveu a colisão como um incidente de corrida.

"São sempre precisos dois para dançar o tango e estes dois não estão a dar um centímetro um ao outro e é uma curva de alta velocidade, e é por isso que estas coisas são desagradáveis de ver", disse à Sky Sports.

Os comissários da corrida aplicaram uma penalização de 10 segundos a Hamilton pelo incidente, mas o britânico regressou à frente numa conclusão dramática, ultrapassando Charles Leclerc na Copse Corner a apenas duas voltas do fim.

A vitória de Hamilton deu-lhe 25 pontos, colocando-o apenas oito atrás de Verstappen na classificação dos pilotos, à medida que a rivalidade entre os dois se intensificava.

Todas as atenções estarão agora viradas para o Grande Prémio da Hungria, que terá lugar a 1 de agosto.

