Lewis Hamilton conquista vitória dramática no Grande Prémio do Bahrein

"Oh meu Deus", exclamou Leclerc, que liderou a maior parte da corrida, quando se apercebeu que os problemas de motor lhe custariam a oportunidade de conquistar o seu primeiro grande prémio.

Hamilton venceu sob o safety car, à frente do seu companheiro de equipa na Mercedes, Valterri Bottas, que venceu a abertura da época na Austrália, com Leclerc em terceiro.

Bottas lidera a classificação dos pilotos com 44 pontos, um ponto à frente de Hamilton, com Verstappen em terceiro com 27 pontos.

"Tive um saco de plástico preso na asa dianteira em algum momento, o que estava a custar o desempenho", revelou o líder do campeonato após a corrida.

"Não foi uma corrida perfeita, mas no final a sorte estava do nosso lado e vamos aproveitá-la - especialmente eu, depois de todo o azar do ano passado.

"Obviamente, foi um azar para o Charles, que estava muito forte, mas ele há-de conseguir. Tive de esperar mais de 80 corridas pela minha primeira vitória, por isso tenho a certeza que vai correr tudo bem."

LEIA: Irmão de Leclerc faz teste de pilotagem na Fórmula E

Hamilton elogia Leclerc

Leclerc, que começou a corrida na pole, foi atingido por problemas de motor quando o sistema híbrido do seu carro falhou.

A certa altura, estava oito segundos à frente de Hamilton, mas o britânico rapidamente se aproximou quando o Ferrari de Leclerc vacilou, antes de ultrapassar o Ferrari do monegasco de 21 anos.

Foi um sinal da maturidade do jovem reconhecer que a equipa teve "sorte numa situação muito azarada", reconhecendo que teria terminado ainda mais abaixo na grelha se a corrida não tivesse terminado sob o safety car pela oitava vez na história da F1.

"Acontece", disse Leclerc aos jornalistas após a corrida. "Faz parte do desporto motorizado. É muito difícil de aceitar, mas tenho a certeza que vamos voltar mais fortes.

"Infelizmente, hoje não foi o nosso dia, mas estou confiante. A equipa fez um trabalho fantástico para recuperar a falta de ritmo que tivemos na Austrália.

"O que dizer? Claro que estou extremamente desapontado, tal como toda a equipa, mas isso acontece ao longo das épocas."

A boa notícia para Leclerc é que ele conquistou seu primeiro pódio na F1, além de marcar um ponto por registrar a volta mais rápida. No momento, ele também parece ser o piloto mais eficaz da Ferrari.

LER: A mulher de Jackie Stewart tem demência e ele está a correr para encontrar uma cura

O tetracampeão Sebastian Vettel danificou a asa dianteira do seu Ferrari quando andava roda a roda com Hamilton.

"O piloto foi brilhante, muito bom, este fim de semana - tem um longo futuro pela frente", disse Hamilton a Leclerc. "Este fim de semana os Ferraris têm sido incríveis e eu tinha de ver o Charles porque ele fez um trabalho fantástico.

"Tenho a certeza que este é um resultado devastador para ele, pois tinha feito o trabalho para ganhar a corrida. Tivemos muita sorte hoje, mas há que levar as coisas como elas são.

"Este tipo aqui [Leclerc] tem muitas mais vitórias no futuro, por isso parabéns a ele."

"Como equipa, tivemos sorte hoje", acrescentou Bottas.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com