Triste Acidente com Trator - Lesões que ultrapassam o risco crítico de vida após um acidente de tractor

Alívio após acidente grave envolvendo caminhão e reboque em Turíngia, perto da fronteira com a Hesse: Os quatro indivíduos gravemente feridos, incluindo três crianças, não correm mais risco iminente de morte. Esta foi a situação até domingo à noite, sem atualizações recentes da polícia, confirmou um porta-voz.

O incidente envolvendo um caminhão rebocando um reboque ocorreu domingo perto de Sünnah, distrito de Unterbreizbach no Wartburgkreis. Como resultado, três meninos de 13 anos e uma mulher de 45 anos foram transportados de helicóptero para hospitais com ferimentos graves. Dois meninos de 10 anos e uma menina de 13 anos, junto com o motorista do caminhão de 70 anos, sofreram ferimentos graves. Três meninas de 4, 7 e 10 anos sofreram ferimentos leves. Os feridos foram transportados para hospitais em Turíngia ou Hesse, esclareceu um porta-voz da polícia.

Caminhão-reboque vira durante "saída em família"

No momento do acidente, o caminhão estava navegando em uma estrada florestal íngreme e coberta de cascalho e perdeu o controle, fazendo com que o reboque virasse, de acordo com a polícia. Os nove crianças e a mulher estavam a bordo do reboque. O evento foi uma reunião particular, com a polícia se referindo a ele como uma "saída em família". As crianças eram aparentemente os filhos de várias famílias próximas, compartilhou um porta-voz. Além do corpo de bombeiros e dos serviços de emergência, a equipe de resposta a desastres também foi ao local. O reboque foi endireitado mais tarde naquele dia.

A polícia está tratando o incidente como um acidente. De acordo com o procedimento padrão em tais casos, investigações sobre potenciais acusações de lesão corporal imprudente contra o motorista foram iniciadas.

Outros incidentes envolvendo caminhões-reboques

Recentemente, houve vários acidentes significativos envolvendo caminhões-reboques.

No meio de agosto, um reboque se desprendeu de um caminhão e virou na região de Nürnberger Land na Baviera, causando ferimentos a 15 indivíduos no reboque. As investigações preliminares da polícia sugeriram que o grupo estava a caminho de uma festa na igreja. Em maio, 14 pessoas ficaram feridas durante uma viagem em um reboque puxado por um caminhão (Kremser) no distrito de Eichsfeld, Turíngia, no dia da Ascensão. Um acidente semelhante também ocorreu em Kadern, Baden-Württemberg, resultando em 29 ferimentos.

A situação crítica das três crianças e da mulher inicialmente sugeriu uma situação de vida ou morte, mas felizmente, sua condição melhorou e eles não correm mais risco iminente de morte. Apesar da situação melhorada, as investigações continuam para determinar se alguma ação imprudente do motorista do caminhão contribuiu para o acidente.

