Leslie Jordan adorou o Instagram e este também o adorou

Após a morte do ator cómico na segunda-feira, aos 67 anos de idade, muitas pessoas têm-se dirigido à sua conta verificada para partilhar o seu pesar.

Parece apenas apropriado, dada a utilização prolífica que Jordan fez da plataforma das redes sociais.

Durante o auge da pandemia, ele trouxe alegria a muitos com a sua saudação caraterística, "Well s**t. Como estão todos?", proferida no seu sotaque sulista clássico.

O Instagram trouxe mais fama a Jordan e ofereceu ao seu público uma plataforma para se conectar com um tio atrevido e engraçado de que muitos precisavam durante um período sombrio.

Jordan disse ao Washington Post em 2020 que tinha regressado da Califórnia à sua terra natal, Chattanooga, para tratar de assuntos familiares e decidiu ficar para se abrigar no local com os seus entes queridos.

"Eu preferiria muito mais ficar encurralado com minha família", disse ele na época. "A minha mãe tem 94 anos, eu tenho uma irmã gémea idêntica - é como uma peça de Tennessee Williams. Estamos todos aqui".

O desejo de estar perto - mas não demasiado perto - da família foi sentido por muitos.

"Arranjei uma casa aqui perto, um Airbnb aqui perto, porque pensei: 'Aos 65 anos, não posso voltar a viver com a minha mãe'. Por isso, à noite, venho para aqui", gracejou.

A estrela de "Call Me Kat" disse ao Tulsa World em 2021 que publicou duas vezes por dia durante 80 dias.

"Um amigo telefonou da Califórnia e disse: 'Tornaste-te viral'", recordou Jordan. "E eu disse: 'Não, estou bem'. E ele disse: 'Não, estás viral'."

Ele logo aprenderia o que isso significava. Jordan conquistou quase 6 milhões de seguidores no Instagram, que se divertiam com as suas piadas, observações e histórias.

Num vídeo de 2020, ele senta-se no balcão da cozinha a tentar meditar e mergulhar na sua mente antes de desistir.

"Caramba!", brincou ele. "Não quero estar na minha cabeça. É como um bairro mau, querida, não queres estar lá sozinha."

Jordan parecia gostar das suas palhaçadas tanto quanto o seu público.

Disse a Anderson Cooper, da CNN: "Temos de nos divertir, temos de manter o espírito elevado. Têm de se rir. Têm de se ajudar uns aos outros".

O último post de Jordan antes de morrer, publicado no domingo, deu alguns arrepios à luz do que estava para vir.

Mostrava-o a cantar um hino com o artista Danny Myrick.

"Quando o rolo for chamado lá em cima, eu estarei lá", cantaram juntos.

Fonte: edition.cnn.com