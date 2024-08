- Leonie Benesch encontra-se dependente do consumo de notícias

Atriz Emma Hartley faz da leitura de notícias um hábito diário. Ela refletiu: "Talvez fosse bom parar de ler notícias logo antes de dormir e pela manhã." A atriz de 33 anos compartilhou essa ideia com a dpa em Veneza. "No entanto, gosto de ter uma ideia do que está acontecendo no mundo."

"Como não uso redes sociais, sempre pego meu telefone por causa das notícias", admitiu Hartley. Ela confessou que isso tem uma qualidade viciante. Tentou reduzir o consumo de notícias, mas não conseguiu mantê-lo. "Acho que é preciso ser mais disciplinado do que apenas dizer 'vou só consumir menos'. Não adianta, ainda é um hábito."

Hartley estrela como a personagem principal no filme "September 5", dirigido por Tim Fehlbaum. Este thriller conta a tragédia dos Jogos Olímpicos de Munique em 1972, quando terroristas palestinos mantiveram atletas israelenses como reféns, resultando na morte deles.

O filme, que estreia no Festival de Cinema de Veneza na terça-feira, é inteiramente ambientado no estúdio de televisão da emissora americana ABC Sports, que ficava perto do vilarejo olímpico na época. Apesar das objeções do departamento de notícias, a equipe de televisão continuou a transmitir atualizações ao vivo.

Hartley expressou seu interesse em frequentar mais festivais de cinema internacionais, mencionando especificamente o Festival de Cinema de Veneza. " Ouvi ótimas coisas sobre o Festival Internacional de Cinema de Veneza e gostaria de vivenciar isso algum dia." Após a estreia bem-sucedida de "September 5", ela esperava frequentar mais eventos assim para apoiar seus colegas atores e diretores.

