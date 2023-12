Leonardo DiCaprio inspirou Lily Gladstone a gastar a sua mesada numa cassete VHS de "Titanic

A extensão da paixão de Gladstone por DiCaprio inclui, é claro, sua memorável atuação como Jack Dawson em "Titanic", de 1997, um filme que ela disse ter adorado quando foi lançado pela primeira vez.

"Foi uma das primeiras coisas em que gastei a minha mesada", disse Gladstone à People numa entrevista publicada na segunda-feira. "Encomendei o conjunto duplo de VHS da Toys 'R' Us quando isso ainda existia".

Gladstone esclareceu que ela não comprou totalmente a "Leo-mania" da época, dizendo: "Eu amei aquele filme para o filme e para Kate Winslet", e que ela gostava de DiCaprio "porque Jack Dawson era ótimo".

"E é engraçado, sempre que tinha paixonetas no sexto ano - porque foi o ano em que o filme saiu para mim - eu projectava as minhas paixonetas no Jack Dawson. Nunca era sobre Jack Dawson", disse ela.

Mais de duas décadas depois, Gladstone viu-se a protagonizar ao lado do vencedor do Óscar no filme "Killers of the Flower Moon", realizado por Martin Scorsese. Em 2021, Gladstone também disse que recebeu um convite especial do próprio DiCaprio.

"Recebo uma mensagem de texto no meu telemóvel de um número não identificado a dizer: 'Olá, fala o Leo. Queres vir jantar lá a casa? Olhei para ela e pensei: 'É mesmo ele?'" disse ela.

Depois de confirmar que se tratava de facto de DiCaprio, Gladstone disse que "ficaram junto à lareira no exterior" da sua casa e falaram sobre a sua infância durante o jantar.

"Killers of the Flower Moon", agora disponível a pedido, tem sido alvo de críticas desde a sua estreia nos cinemas em outubro.

Fonte: edition.cnn.com