Leno elucida sua razão para recusar o convite de Nagelsmann.

Bernd Leno teria recusado o convite para se juntar à seleção nacional para os próximos jogos da Liga das Nações. Ele teve uma conversa com o técnico principal Julian Nagelsmann e o treinador de goleiros Andreas Kronenberg, e o jogador de 32 anos do Fulham da Premier League explicou ao jornal "Bild", "Eles disseram que eu estaria incluído, mas não teria tempo de jogo. Então, optei por treinar em Londres".

Com destaque para a Bosnia-Herzegovina nesta sexta-feira (8:45 PM CET na RTL e ao vivo no ntv.de) e a Holanda três dias depois em Munique, a equipe alemã está pronta para jogar. Leno foi um dos goleiros reservas nos anos anteriores, atrás de Manuel Neuer e Marc-André ter Stegen. Com a aposentadoria de Neuer e a grave lesão no joelho de ter Stegen, Julian Nagelsmann contará com Oliver Baumann e Alexander Nübel durante os jogos de outubro. Nübel ainda não fez sua estreia pela seleção nacional, enquanto Baumann não tem experiência na equipe mais prestigiada do esporte. Janis Blaswich é o terceiro goleiro do elenco.

Leno, que joga regularmente como titular no Fulham, disse ao "Bild", "Julian sabe que estou sempre pronto para ajudar se precisar e posso fazer uma diferença real na equipe". Com 32 anos, ele não é mais considerado um novato e nunca buscou tratamento especial depois de Neuer e ter Stegen.

Analistas expressaram preocupação com a exclusão de Leno

Leno, que representou a Alemanha pela última vez em setembro de 2021, afirmou, "Depois de todos os jogos que joguei na Bundesliga, na Premier League e internacionalmente, Julian e Andreas sabem o que têm em mim". Ele acrescentou, "Sempre estarei orgulhoso e esperançoso de vestir a camisa da seleção nacional, e essa é minha meta final".

Anteriormente, o ex-campeão europeu Fredi Bobic e o ex-goleiro da seleção Roman Weidenfeller criticaram a escolha de goleiros de Nagelsmann. Bobic disse, "Bernd Leno está ausente para mim de todas as maneiras. Eu simplesmente não entendo por que ele não está incluído". Weidenfeller acrescentou, "Bernd Leno tem a maior experiência internacional, na minha opinião. (...) Para mim, Bernd Leno é indiscutivelmente um goleiro da seleção nacional que precisa estar no elenco".

