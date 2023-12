Lenda brasileira Pelé deixa o hospital após cirurgia para remoção de tumor

Pelé, de 80 anos, foi operado no dia 4 de setembro e estava em tratamento no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há quase um mês. A Reuters noticiou que um boletim do hospital disse que Pelé agora fará quimioterapia.

"Quando o caminho for difícil, comemore cada passo da jornada", escreveu Pelé em um post no Instagram com médicos do hospital. "Concentrem-se na vossa felicidade. É verdade que não posso mais pular, mas nos últimos dias, tenho dado mais socos no ar do que o normal.

"Estou muito feliz por estar de volta a casa. Quero agradecer a toda a equipa do Hospital Albert Einstein, que tornou a minha estadia agradável, com um acolhimento humano e muito carinhoso.

"Obrigada também a todos vocês, que de longe, tornam a minha vida completa com tantas mensagens de amor."

Pelé foi submetido a exames de rotina no início de setembro, quando, durante um dos testes cardiovasculares e laboratoriais, os médicos encontraram uma lesão suspeita no cólon direito, que se descobriu ser um tumor, disseram o Dr. Fabio Narsi e o Dr. Miguel Cendoroglo Neto em um comunicado.

O tricampeão mundial de futebol, que surgiu na cena internacional como um adolescente na Copa do Mundo de 1958, permaneceu no centro das atenções mesmo depois de sua aposentadoria, através de patrocínios de produtos internacionais e como uma figura pública franca.

Em 2000, a FIFA nomeou Pelé como o Jogador do Século, uma honra que ele dividiu com o argentino Diego Maradona.

No ano passado, houve temores sobre a saúde de Pelé, mas ele descartou relatos de que estaria sofrendo de depressão durante sua recuperação de uma cirurgia no quadril.

Mitchell McCluskey e Marcia Reverdosa contribuíram para esta reportagem.

