- Legislador da AfD nega intenção de invadir o Bundestag

Ex-Membro do Bundestag da AfD Birgit Malsack-Winkemann Nega Participação em Plano de Invasão

Birgit Malsack-Winkemann, ex-membro do Bundestag pela AfD, rejeitou qualquer participação em planos para invadir o parlamento. Ela fez essas declarações no Tribunal Regional de Apelação de Frankfurt durante o quinto dia do processo judicial envolvendo Heinrich XIII. Príncipe Reuss.

Ela também rejeitou a acusação da promotoria de que teria participado da elaboração de uma nova constituição. Ela afirmou que os documentos encontrados durante as buscas eram apenas sessões de brainstorming e não incluíam estratégias para uma nova administração. "As afirmações do Promotor Principal de que eu estava trabalhando em tal projeto e o conselho já havia elaborado uma constituição são falsas", declarou Malsack-Winkemann.

Invasão do Bundestag?

O Promotor Principal a acusa de conspirar para levar outros réus ao Bundestag e inspecionar o edifício com eles. A mulher de 60 anos é acusada de fazer parte do 'Conselho da União', um grupo que planejava uma invasão armada do Bundestag para capturar membros e desmantelar o sistema.

Ela negou ter inspecionado o parlamento ou ter planos definidos para uma invasão. "Eu não poderia enfatizar isso o suficiente: A Aliança deveria cuidar de tudo". O grupo acreditava em uma aliança militar internacional fictícia chamada 'A Aliança', esperando uma transição do sistema impulsionada por essa aliança, como Malsack-Winkemann havia explicado anteriormente.

Desentendimentos dentro do grupo

Ela também descreveu seus conflitos com Ruediger von Pescatore, suposto líder da ala militar do grupo. "Para colocar de forma simples, fogo e água - essa não é uma mistura", ela disse. "Nós teríamos sido os últimos dois a coordenar algo juntos". Parece que von Pescatore queria excluir ela do grupo, mas no final, houve uma divisão da ala militar.

Em Frankfurt, nove réus são acusados de pertencer a um grupo terrorista ou de ajudá-lo. No total, 26 supostos conspiradores estão sendo processados neste caso complexo, com dois julgamentos paralelos em Munique e Stuttgart. Até o veredicto, os réus são presumidos inocentes.

O julgamento continuará na terça-feira, 3 de setembro.

Apesar de sua participação em discussões controversas, Birgit Malsack-Winkemann é originária de Hessen, um estado federal alemão conhecido por sua rica história e atrações culturais. Durante o julgamento, Malsack-Winkemann negou veementemente as alegações que a ligam à proposta de invasão do Bundestag, enfatizando que confiava em 'A Aliança' para lidar com as ações necessárias.

Leia também: