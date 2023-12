LeBron James reitera a intenção de ter uma equipa da NBA em Las Vegas

Os comentários de James surgiram depois de os Los Angeles Lakers terem perdido com os Phoenix Suns num jogo de pré-temporada na cidade do Nevada, com o jogador de 37 anos a dirigir-se diretamente ao comissário da liga, Adam Silver.

Questionado sobre como é jogar na cidade, James disse: "É maravilhoso - é a melhor base de fãs do mundo e eu adoraria trazer uma equipa para cá a qualquer momento. Isso seria fantástico.

"Sei que o Adam [Silver] está em Abu Dhabi neste momento, creio eu... Mas ele provavelmente vê todas as entrevistas e transcrições que chegam dos jogadores da NBA, por isso, quero a equipa aqui, Adam. Obrigado".

A CNN entrou em contacto com a NBA para obter uma resposta aos últimos comentários de James.

James discutiu abertamente pela primeira vez a ideia de ter uma equipa em Las Vegas num episódio do talk show "The Shop", em junho.

"Quero ser dono de uma equipa. Sim, quero comprar uma equipa, de certeza. Quero uma equipa em Las Vegas", disse ele no programa.

Silver tem falado publicamente sobre a perspetiva de expansão. Antes das finais da NBA, em junho, disse: "A dada altura, esta liga irá invariavelmente expandir-se, mas não é neste momento que o estamos a discutir.

"Las Vegas, onde estaremos na nossa Liga de verão em julho, também já demonstrou ser um grande mercado desportivo".

James já tem alguma experiência no ramo, tendo sido coproprietário do Liverpool FC desde 2011 e dos Boston Red Sox desde 2021.

James marcou 23 pontos em 18 minutos na derrota de quarta-feira à noite frente aos Suns, tendo jogado apenas na primeira parte do jogo.

Fonte: edition.cnn.com