LeBron James marca 40 pontos, o melhor da época, na vitória dos Los Angeles Lakers sobre os Oklahoma City Thunder

O jogador de 38 anos deu uma aula de ataque, tornando-se o primeiro jogador na sua 21ª época na NBA a registar um jogo de 40 pontos, com 13 em 20 nos lançamentos de campo, incluindo os cinco de três pontos. Além disso, somou sete ressaltos e sete assistências.

"Precisávamos dessa vitória", disse James, que completa 39 anos em uma semana, segundo a ESPN. "Não queríamos terminar a viagem com uma derrota. Chegar aqui e jogar contra uma equipa que tem jogado extremamente bem ao longo desta época foi uma grande vitória para nós."

Depois de uma série de quatro derrotas, este foi considerado um jogo "obrigatório" para os Lakers por Anthony Davis e o treinador Darvin Ham alterou a equipa inicial numa tentativa de reforçar a defesa.

Foi uma decisão que rendeu dividendos, com Ham mais tarde a homenagear "aquele tamanho e fisicalidade", já que os Lakers dominaram os Thunder e lideravam por 12 no intervalo.

D'Angelo Russell, que tinha sido deslocado para o banco, contribuiu com 15 pontos em 18 minutos, enquanto Davis somou 26 pontos e Rui Hachimura 21 pontos.

Mas foi James quem deu o contributo decisivo, marcando 11 pontos nos últimos 4:29 para selar a vitória, depois de os Thunder terem reduzido a vantagem dos Lakers de 26 para apenas oito pontos a meio do quarto período.

Os Thunder vinham de uma série de três vitórias consecutivas, mas, apesar dos 34 pontos de Shai Gilgeous-Alexander e dos 28 pontos de Jalen Williams, não conseguiram vencer os Lakers.

"Tudo o que me interessa é a folga de amanhã", acrescentou James depois. "Estou-me nas tintas para segunda-feira. A única coisa que me interessa na segunda-feira neste momento é a minha filha acordar e abrir as prendas. É só isso.

"Por favor, nem sequer me falem do dia de Natal neste momento. Estou ansioso pela véspera de Natal. Estou pronto para me deitar no sofá."

Os Lakers jogam no dia de Natal, quando recebem os Boston Celtics.

Fonte: edition.cnn.com