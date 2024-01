LeBron James diz que Kyrie Irving "causou danos a muita gente

Irving falhou o primeiro de vários jogos dos Brooklyn Nets na sexta-feira, depois de ter sido suspenso por comentários relativos a um tweet com uma ligação a um documentário antissemita.

Falando aos jornalistas numa conferência de imprensa após o jogo em que os Lakers perderam para os Utah Jazz na sexta-feira, James disse: "Acredito que o que Kyrie fez causou danos a muitas pessoas. Desde então, nos últimos dias - hoje ou ontem - ele pediu desculpas. Mas ele causou algum dano.

"Não importa a cor da tua pele, a tua altura, a posição que ocupas - se estás a promover ou a solicitar, ou a dizer coisas nocivas a qualquer comunidade que prejudiquem as pessoas, então não o respeito. Eu não concordo com isso".

Os Nets suspenderam Irving na quinta-feira depois que ele inicialmente dobrou sua decisão de compartilhar o conteúdo em sua conta no Twitter. O guarda de ponto estrela emitiu um pedido de desculpas horas depois em sua conta verificada no Instagram, na qual ele disse que assumiu total responsabilidade por sua ação.

"A todas as famílias e comunidades judaicas que estão magoadas e afectadas pelo meu post, lamento profundamente ter-vos causado dor e peço desculpa", escreveu Irving. "Reagi inicialmente por emoção ao ser injustamente rotulado de antissemita, em vez de me concentrar no processo de cura dos meus irmãos e irmãs judeus que ficaram magoados com as observações odiosas feitas no documentário.

"Não tinha qualquer intenção de desrespeitar a história cultural judaica relativamente ao Holocausto ou de perpetuar o ódio. Estou a aprender com este infeliz acontecimento e espero que possamos chegar a um entendimento entre todos nós", continuou Irving.

Na sexta-feira, as críticas a Irving continuaram a aumentar, com a Nike a suspender a sua relação com a estrela da NBA.

"Na Nike, acreditamos que não há lugar para discursos de ódio e condenamos qualquer forma de antissemitismo", disse a Nike numa declaração à CNN. "Para esse fim, tomámos a decisão de suspender a nossa relação com Kyrie Irving com efeitos imediatos e não lançaremos mais o Kyrie 8. Estamos profundamente tristes e desapontados com a situação e o seu impacto em todos."

A medida da empresa surge depois de Irving ter defendido a sua decisão de partilhar um link para o filme de 2018 "Hebreus para Negros: Acordem a América Negra" na semana passada. O filme, baseado no livro homónimo de Ronald Dalton, foi criticado por grupos de direitos civis pelo seu antissemitismo.

Antes de publicar o seu pedido de desculpas, os jornalistas perguntaram a Irving se ele tinha convicções anti-semitas ou se estava arrependido. Na altura, respondeu dizendo que respeitava "todas as esferas da vida" e que não tinha intenção de causar qualquer dano.

Mais tarde, os Nets disseram que ficaram "consternados" quando o jogador "se recusou a dizer inequivocamente que não tem crenças anti-semitas, nem a reconhecer material específico de ódio no filme", durante uma sessão para os media.

"Esta incapacidade de repudiar o antissemitismo quando lhe é dada uma oportunidade clara para o fazer é profundamente perturbadora, vai contra os valores da nossa organização e constitui uma conduta prejudicial para a equipa", afirmaram os Nets na sua declaração, antes de Irving pedir desculpa.

A equipe também disse que fez repetidas tentativas para ajudar Irving a "entender o dano e o perigo de suas palavras e ações".

A suspensão de Irving sem pagamento significou que ele não jogou no jogo de sexta-feira contra o Washington Wizards. A suspensão durará pelo menos quatro jogos adicionais, e Irving também é obrigado a satisfazer "uma série de medidas corretivas objetivas que abordam o impacto prejudicial de sua conduta", disse o Nets.

Quando perguntado na sexta-feira se havia alguma consideração sobre a liberação de Irving, o gerente geral do Nets, Sean Marks, respondeu: "Não. Não neste momento específico."

"Haverá alguns passos e medidas corretivas que foram postas em prática para que ele obviamente busque algum aconselhamento ... de lidar com alguns anti-ódio e alguns líderes judeus dentro de nossa comunidade ", disse Marks enquanto falava aos repórteres antes do jogo Nets-Wizards.

"Ele vai ter que se sentar com eles, vai ter que se sentar com a organização depois disso, e nós vamos avaliar e ver se esta é a oportunidade certa para trazê-lo de volta", acrescentou Marks.

Kevin Durant, colega de equipa de Irving nos Nets, descreveu os assuntos desta semana como "desnecessários" e expressou a sua convicção de que a equipa poderia ter "mantido o silêncio" sobre os comentários de Irving.

"Não estou aqui para julgar ninguém ou falar mal de ninguém ... Apenas não gostei de nada do que aconteceu. Sinto que foi tudo desnecessário", disse Durant sobre a suspensão imposta pela equipa de Irving durante a disponibilidade pré-jogo dos Nets na sexta-feira. "Sinto que podíamos ter continuado a jogar basquetebol e ter ficado calados como organização. Simplesmente não gosto de nada disso".

Questionado sobre se considerava a suspensão injusta, Durant disse: "Acredito e confio na organização para fazer o que é correto."

Pouco depois de ter estado disponível para os meios de comunicação social, Durant escreveu no Twitter: "Só quero esclarecer as declarações que fiz na sessão de treino, vejo que algumas pessoas estão confusas... Não concordo com discursos de ódio ou antissemitismo, quero sempre espalhar o amor."

"O nosso jogo une as pessoas e quero ter a certeza de que isso está na linha da frente", acrescentou.

O pedido de desculpas surge após uma rápida reação negativa

Os comentários de Irving durante a sessão de imprensa com os jornalistas na quinta-feira aumentaram a controvérsia.

Quando lhe perguntaram se estava a pedir desculpa, disse: "Não queria causar nenhum dano. Não fui eu que fiz o documentário".

Questionado sobre se estava surpreendido com a reação, Irving disse: "Assumo toda a responsabilidade, mais uma vez repito, por ter publicado algo no meu Instagram ou Twitter que pode ter tido algumas falsidades infelizes", respondeu Irving.

Questionado sobre se tinha alguma crença antissemita, Irving respondeu: "Respeito todas as formas de vida. Abraço todas as formas de vida. É aí que me situo".

Instado a responder sim ou não a uma pergunta sobre se Irving tinha crenças anti-semitas, respondeu: "Não posso ser antissemita se sei de onde venho".

Quando Jonathan Greenblatt, diretor executivo da Liga Anti-Difamação, soube da resposta da estrela da NBA a essa pergunta, salientou que Irving tem "muito trabalho a fazer".

"A resposta à pergunta 'Você tem alguma crença antissemita' é sempre 'NÃO', sem equívocos. Acreditámos na palavra de @KyrieIrving quando ele disse que assumia a responsabilidade, mas hoje ele não cumpriu essa promessa", escreveu Greenblatt.

Depois que Irving foi suspenso na quinta-feira, a ADL se recusou a aceitar uma doação de US$ 500 mil que Irving e os Nets haviam anunciado anteriormente. A decisão da ADL de recusar a doação foi antes de Irving se desculpar na quinta-feira.

Os comentários do astro também receberam a reprovação do comissário da NBA, Adam Silver, que disse estar "dececionado" com Irving.

"Kyrie Irving tomou uma decisão imprudente ao publicar um link para um filme que contém material antissemita profundamente ofensivo", disse Silver numa declaração antes de Irving pedir desculpa.

A polémica surge num momento em que o antissemitismo tem vindo a aumentar nos EUA nos últimos anos. Pelo menos 2.717 incidentes anti-semitas foram registados nos EUA em 2021, um aumento em relação aos 942 incidentes registados em 2015, de acordo com a ADL.

Nos últimos anos, Irving tem-se deparado com polémicas que têm afetado o seu tempo de jogo. Na época passada, Irving não jogou em muitos dos jogos em casa do Brooklyn porque não estava vacinado contra a Covid-19, o que era um impedimento para jogar em recintos fechados devido a um mandato de vacinação no local de trabalho da cidade de Nova Iorque. A regra foi posteriormente revogada e Irving regressou ao Barclays Center em março.

