Lavrov não vê uma ressurreição iminente da colaboração internacional.

O líder militar israelense propõe uma incursão militar no Líbano. Após um ataque aéreo letal que tirou a vida do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, o chefe do Exército Israelense, Herzi Halevi, sugeriu a possibilidade de entrar no Líbano. Segundo fontes, Halevi concluiu uma revisão da situação e autorizou operações