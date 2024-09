Lauterbach prevê uma "temporada de transformações" no sector da saúde

Nos próximos meses, várias propostas de lei relacionadas à saúde estão previstas para serem concluídas, começando pela controvertida reforma dos hospitais. Várias partes expressaram preocupações sobre o impacto em pessoas com seguro saúde obrigatório.

O ministro federal da Saúde da Alemanha, Karl Lauterbach, tem defendido mudanças significativas no cuidado dos pacientes em hospitais e clínicas. Durante um debate orçamentário no Bundestag, como político do SPD, Lauterbach afirmou: "Estamos enfrentando um outono de reformas na política de saúde". A Alemanha tem uma taxa de mortalidade mais alta em comparação com outros países europeus ocidentais e grandes disparidades na expectativa de vida entre os ricos e os pobres. Esses problemas precisam ser abordados.

"Esses problemas só podem ser abordados por meio de reformas estruturais significativas, não apenas ajustes menores, e certamente não com promessas vazias", explicou Lauterbach. Algumas das decisões-chave em discussão incluem a reforma hospitalar controversa, melhorar as condições para médicos gerais e estabilizar o financiamento do cuidado. Lauterbach reconheceu que as taxas de contribuição estão sob pressão, mas argumentou que os cidadãos não devem carregar o fardo por meio de cortes de desempenho, já que a política falhou em implementar reformas.

CDU e AfD criticam taxas de contribuição adicionais

As propostas de Lauterbach foram criticadas pelos partidos da oposição. O representante da saúde da União, Tino Sorge, acusou Lauterbach de negar a realidade, alertando que a reforma hospitalar "não vai funcionar apenas forçando-a". Considerando a pressão financeira sobre pessoas com seguro saúde obrigatório, Sorge questionou: "Quantas vezes mais você planeja aumentar as contribuições?". O deputado da AfD Wolfgang Wiehle criticou o aumento das contribuições do seguro saúde devido ao gasto excessivo em despesas desnecessárias.

Lauterbach destacou: "A coalizão do semáforo está trabalhando na política de saúde". Ele também encorajou a oposição a ultrapassar suas queixas e se juntar à conversa em vez de recuar para clichês. A especialista orçamentária dos Verdes, Paula Piechotta, questionou: "É justo onerar os segurados com custos em vez dos contribuintes na reforma hospitalar?".

O porta-voz orçamentário do FDP, Karsten Klein, também criticou, com foco nos estados federais, que aqueles que defendem o aumento da despesa do sistema hospitalar deveriam defender abertamente taxas de contribuição mais altas. A especialista em saúde do SPD, Heike Baehrens, declarou: "A capacidade de pagamento dos contribuintes deve ter um limite". Lauterbach já havia sugerido que aumentos nas contribuições podem estar no horizonte em 2025.

Lauterbach volta ao plenário

Após seu discurso, o ministro deixou a sala do plenário – o que levou a recalls. Após a protesto da União citando um compromisso na chancelaria, o presidente atuante Wolfgang Kubicki reconheceu a insatisfação. Em seguida, ele pediu ao governo que garantisse o retorno de Lauterbach, o que foi assegurado. Lauterbach então voltou ao seu assento no banco do governo.

O seguinte foi adicionado à discussão em andamento: Lauterbach defendeu suas propostas, afirmando: "Não estamos recuando de decisões difíceis, incluindo potenciais aumentos nas contribuições, para abordar melhor os problemas de saúde".

Em resposta à crítica sobre o aumento das contribuições, Lauterbach afirmou: "A coalizão do semáforo está comprometida com a justiça no financiamento da saúde e explorará todas as opções para melhorar sustentavelmente nosso sistema de saúde".

