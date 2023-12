Laura Dern (mais ou menos) fez uma participação especial na segunda temporada de "White Lotus

A estrela de "Jurassic Park" tem um pequeno papel na estreia da segunda temporada da antologia dramática da HBO Max, "The White Lotus", com a voz da mulher de Dominic Di Grasso (Michael Imperioli), que está afastada (a CNN e a HBO Max fazem parte da mesma empresa-mãe, a Warner Bros. Discovery).

Os telespectadores com olhos de águia (ou ouvintes, por assim dizer) reconheceram Dern como a voz por detrás da personagem, que desdisse Di Grasso por telefone pouco depois de ele e os membros da sua família terem chegado à luxuosa estância White Lotus na Sicília.

A HBO Max confirmou a mudança de elenco à CNN na segunda-feira.

"The White Lotus" é uma série do escritor e criador Mike White, vencedora de um Emmy, que se centra numa estância de luxo e nos hóspedes que a visitam, bem como no pessoal que dirige o estabelecimento. A primeira temporada, que estreou no ano passado, decorreu no Havai. Esta temporada transferiu a ação para a Europa mediterrânica.

White colaborou anteriormente com Dern na série da HBO "Enlightened", nomeada para um Emmy, que decorreu de 2011 a 2013.

Laura Dern e Mike White em "Enlightened" (2011).

Enquanto o personagem de Dern em "White Lotus", Abby, parece bastante irritado e como se ela não fosse se juntar a sua família em sua estada na Sicília, é muito cedo para dizer se ela vai ou não aparecer na tela da série.

White tem o hábito de trabalhar repetidamente com os seus actores favoritos - Molly Shannon, que protagonizou o seu filme de 2007 "Year of the Dog", também apareceu em papéis mais pequenos tanto em "Enlightened" como na primeira temporada de "The White Lotus".

Fonte: edition.cnn.com