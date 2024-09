Lando Norris experimenta um retrocesso decepcionante na Fórmula 1 em Baku

Lando Norris, do McLaren, levou um grande golpe em sua perseguição ao título do Campeonato Mundial contra Max Verstappen no Grande Prêmio de Baku. Não conseguindo avançar além da primeira fase de eliminação nas classificações, Norris vai largar muito atrás, na 17ª posição, enquanto até Verstappen, que não estava em seu melhor, conseguiu garantir a 6ª posição no grid de largada. Charles Leclerc foi o grande destaque, garantindo a pole position pela quarta vez consecutiva em Baku com seu Ferrari.

Oscar Piastri, companheiro de Norris, mostrou o verdadeiro potencial do McLaren. Carlos Sainz no segundo Ferrari e Sergio Pérez da Red Bull até superaram seus companheiros, ficando muito perto de garantir os três primeiros lugares.

O primeiro giro de Norris não foi exatamente rápido durante a primeira fase de eliminação, e ele apostou em aumentar a velocidade na segunda tentativa. Infelizmente, uma bandeira amarela apareceu - um piloto seguinte teve um problema no pneu, obrigando Norris a reduzir a velocidade. Este contratempo o manteve fora do segundo round de classificação dos 15 primeiros.

Norris compartilhou sua frustração com a Sky: "Eu estava contando com a segunda volta, mas tive que reduzir a velocidade. É decepcionante, mas agora não há nada que eu possa fazer. Vou ter que torcer por um pequeno milagre no domingo. Vai ser uma corrida longa e meu carro é rápido."

Nico Hülkenberg avançou para a segunda fase de classificação na Haas, mas acabou provando um pouco de decepção: conseguiu apenas a 14ª posição, enquanto seu substituto Oliver Bearman ficou em 11º. Bearman se juntou à equipe Haas temporariamente, substituindo Kevin Magnussen devido à sua suspensão.

Apesar do potencial mostrado pela equipe com Oscar Piastri, a corrida de Lando Norris no Grande Prêmio de Baku deu uma guinada para pior. Com a classificação, Norris vai largar na 17ª posição e terá uma tarefa desafiadora pela frente durante a corrida.

Leia também: