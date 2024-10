Lady Gaga precisou abandonar sua típica confiança teatral durante sua interpretação de Harley Quinn na próxima sequência de "Joker", ela revelou.

Durante uma entrevista à CNN, Gaga revelou as mudanças significativas que teve que fazer em seu estilo de desempenho para o filme, que serve como um musical em escala reduzida e uma história de amor sombria entre o Joker, interpretado por Joaquin Phoenix como Arthur Fleck, e seu personagem.

"Tentei eliminar completamente o teatro, a confiança e todos os comportamentos naturais do palco que tenho como Gaga", explicou Gaga, cujo nome verdadeiro é Stefani Germanotta.

A vencedora de 13 Grammy Awards e do Oscar pela música original "Shallow" de "Nasce uma Estrela" (2018) chegou a desaprender técnicas de canto para seu último papel.

"Tentei respirar de forma inadequada", admitiu, também revelando que "tentei evitar qualquer colocação vocal na garganta, como faria no palco".

Como resultado, seu personagem desenvolve um estilo de canto suave e ofegante que combina com o de Phoenix em seus duetos. Eles também se sincronizam em outros aspectos, já que ela se sente à vontade com a violência e incêndios ao lado do Joker frequentemente homicida de Phoenix, como mostrado no filme.

"Folie a Deux" é a sequência de "Joker" de 2019, que viu Phoenix ganhar o Oscar de melhor ator. O filme arrecadou mais de US$ 1 bilhão em todo o mundo, levando à criação desse que parece ser um sequência pouco convencional.

"Joker: Folie a Deux" estreia nas cinemas nesta sexta-feira. É produzido pela Warner Bros. Pictures, assim como a CNN, que é propriedade da Warner Bros. Discovery.

Gaga mencionou que queria mudar seu estilo de canto para ser mais suave e ofegante para o filme, já que ele serve como um musical, o que requer uma abordagem diferente de entretenimento em comparação com seus habituais shows ao vivo.

A colaboração entre Gaga e Phoenix em "Joker: Folie a Deux" tem sido muito esperada no mundo do entretenimento, dada sua sincronia em performances e o sucesso global do filme anterior "Joker".

Leia também: