- Ladrão encontra acidente infeliz durante fuga apressada, sofrendo ferimentos graves

Um homem de 27 anos sofreu ferimentos graves após uma tentativa de fuga após um incidente de furto em uma loja. De acordo com as autoridades, ele supostamente havia roubado algo de um supermercado no setor de Haslach em Freiburg mais cedo naquela manhã. O produto específico levado permaneceu um mistério, declarou um representante da polícia. Após o furto, o homem fugiu e tentou cruzar uma rodovia movimentada, resultando em uma colisão com um veículo, de acordo com os relatórios da polícia. Informações adicionais sobre o acidente foram mantidas em sigilo. O indivíduo ferido foi levado ao hospital próximo.

A fuga apressada do homem que resultou no acidente na rodovia causou danos significativos ao veículo envolvido. Devido ao acidente, a recuperação do homem no hospital era esperada para ser demorada, com potenciais complicações de seus ferimentos iniciais.

