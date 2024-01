Kylian Mbappé renova o seu contrato com o Paris Saint-Germain por três anos, rejeitando o Real Madrid

Com o contrato de Mbappé com o gigante francês a terminar no final da época, o próximo destino do jogador de 23 anos era incerto há meses: Optaria por ficar no PSG ou mudar-se para Madrid, o clube pelo qual se apaixonou em criança?

Mas após meses de especulação, Mbappé anunciou que iria continuar a jogar no clube parisiense, assinando uma extensão de contrato de três anos até 2025.

"Gostaria de anunciar que optei por prolongar o meu contrato com o Paris Saint-Germain, e é claro que estou muito feliz", disse Mbappé. "Estou convencido de que aqui posso continuar a crescer num clube que oferece tudo o que é necessário para atuar ao mais alto nível. Também estou muito feliz por continuar a jogar em França, o país onde nasci, onde cresci e onde fiz o meu nome.

"Gostaria de agradecer ao Presidente Nasser Al-Khelaïfi a sua confiança, a sua compreensão e a sua paciência. Gostaria também de agradecer a todos os adeptos do Paris Saint-Germain, em França e no mundo, pelo seu apoio, especialmente nos últimos meses. Juntos, lado a lado e ambiciosos, faremos magia em Paris".

Único

Mbappé teve um início de vida historicamente rápido no futebol profissional.

Tendo sido colocado na equipa principal do AS Monaco ainda adolescente, estreou-se na equipa principal com 16 anos e 347 dias. Ao fazê-lo, tornou-se o jogador mais jovem de sempre da equipa principal do Mónaco, batendo o recorde estabelecido pelo grande francês Thierry Henry.

Alguns meses mais tarde, Mbappé quebrou outro recorde de Henry, marcando o seu primeiro golo e tornando-se o mais jovem marcador da equipa principal.

Durante a sua primeira época completa, Mbappé foi um elemento-chave de uma equipa do Mónaco que bateu o PSG pelo título da Ligue 1 e também chegou às meias-finais da Liga dos Campeões. Marcou 26 golos em 44 jogos.

Foi a sua excelência nessa época que chamou a atenção dos parisienses, que se apressaram a contratar o jovem Mbappé, de 18 anos.

Mbappé, nascido em Paris, foi inicialmente emprestado ao PSG por um ano, antes de assinar um contrato definitivo.

Nenhum dos clubes revelou os valores financeiros envolvidos na transferência, mas foi amplamente noticiada uma taxa de 214 milhões de dólares, o que teria feito de Mbappé o segundo jogador mais caro do mundo na altura - logo atrás do seu novo colega de equipa, Neymar.

Em cinco épocas completas na capital francesa, Mbappé transformou-se numa superestrela, tanto para o clube como para o país.

Marcou mais de 150 golos pelo PSG, ganhou quatro títulos da Liga Francesa, três Taças de França e duas Taças da Liga Francesa.

Foi também uma peça fundamental da equipa que chegou à final da Liga dos Campeões de 2020, perdendo apenas para o Bayern de Munique.

Para a seleção francesa, Mbappé tornou-se um titular regular, desempenhando um papel vital na vitória da França na Copa do Mundo de 2018, incluindo marcar uma vez na final e ser eleito o melhor jogador jovem do torneio.

Apesar de fazer parte de uma das equipas de clubes mais caras de sempre, Mbappé e o PSG têm tido dificuldades na Liga dos Campeões - um dos principais objectivos do clube.

Época após época, Mbappé tem sido eliminado da competição de forma dramática e desoladora, culminando no mais recente desaire deste ano contra o Real Madrid - em que o PSG sofreu três golos em 27 minutos e desperdiçou uma vantagem de 2-0.

Mas depois de parecer que poderia estar de saída, Mbappé anunciou que vai de facto ficar no clube até 2025.

'É um escândalo'

Após o anúncio do novo contrato de Mbappé, a La Liga divulgou um comunicado dizendo que vai apresentar uma queixa sobre o negócio por causa do "não cumprimento do fair play financeiro da UEFA" por parte do PSG.

"A LaLiga quer afirmar que este tipo de acordo atenta contra a estabilidade económica do futebol europeu, pondo em risco centenas de milhares de postos de trabalho e a integridade do desporto, não só nas competições europeias, mas também nas ligas nacionais", afirmou.

A La Liga classificou o acordo de "escandaloso", afirmando que vai apresentar uma queixa à UEFA, às autoridades administrativas e fiscais francesas e às autoridades da União Europeia para "continuar a defender o ecossistema económico do futebol europeu e a sua sustentabilidade".

"Este comportamento demonstra mais uma vez que os clubes estatais não respeitam e não querem respeitar as regras de um sector tão importante como o futebol. Estas regras são fundamentais para proteger e manter centenas de milhares de postos de trabalho.

"Este tipo de comportamento liderado por Al-Khelaifi, presidente do PSG, membro do Comité Executivo da UEFA e presidente da ECA, coloca o futebol europeu em perigo ao mesmo nível que a Super Liga Europeia".

Fonte: edition.cnn.com