Kylian Mbappé encontra o fundo da rede contra a equipa que está no fundo da classificação

Kylian Mbappé ficou exultante após marcar seus primeiros gols pelo Real Madrid. "Este é um momento muito especial", declarou orgulhoso. "Sonhei em marcar no Bernabéu, neste estádio icônico, o melhor do mundo. No entanto, o mais importante foi a vitória." O jogador sensação respondeu com elegância às críticas e especulações sobre sua forma por parte da mídia, que já havia dúvidas sobre suas habilidades.

No vitória por 2 a 0 (0 a 0) sobre o Betis Sevilla, que ainda não havia vencido, o francês foi o destaque do Real Madrid. Com seu 8º chute, Mbappé colocou o Real na frente (67'). Poucos minutos depois, o goleiro do Betis, Rui Silva, cometeu falta em Vini Junior, e Mbappé converteu a penalidade com confiança (75'). Rompendo sua seca na liga, Mbappé colocou o Real em uma posição de comando.

"Somos o Real, e no final, prevalecemos"

Apesar desta vitória, o Real já está quatro pontos atrás do arquirrival FC Barcelona, que começou a temporada com quatro vitórias sob o comando do novo técnico Hansi Flick. Após dois empates contra Mallorca e Las Palmas, o Real conseguiu evitar mais uma derrota, subindo para a segunda colocação. "Após nosso jogo contra Las Palmas, sabíamos que tínhamos que vencer", afirmou Mbappé. "E nós fizemos isso em um jogo difícil. Somos o Real, e no final, prevalecemos, e fazemos isso com estilo."

O técnico Carlo Ancelotti ficou encantado com os primeiros gols de sua nova aquisição. O Real nunca pressionou Mbappé para marcar, confirmou o italiano, elogiando a eficácia do francês em frente ao gol. Ancelotti havia questionado vários aspectos de sua estratégia após o jogo contra Las Palmas, inclusive sua tática. "Preciso implementar uma estratégia mais clara em campo para dar aos jogadores mais clareza."

Mais uma vez, as coisas não saíram como planejado. O Real lutou por longos períodos, com Mbappé tendo apenas oportunidades pela metade. No meio do segundo tempo, Fede Valverde armou para Mbappé com um toque de calcanhar, e o francês despachou a bola com precisão. Após ter se juntado ao Madrid no verão, o francês de 25 anos havia realizado um sonho de criança ao marcar o gol da vitória na Supercopa Europeia contra o Atalanta Bergamo. No entanto, na La Liga, Mbappé havia se tornado um símbolo de um início falso - até seus dois gols contra o Betis.

