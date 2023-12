Kylian Mbappé: As redes sociais têm de combater o racismo, mas os jogadores também têm de atuar

Desde então, os apelos à mudança tornaram-se mais fortes por parte dos jogadores, que exigem que as empresas de redes sociais assumam o controlo do vitríolo racista que continua a circular nas suas plataformas.

Mais uma voz de alto nível acaba de se juntar ao coro.

"Temos de começar pelas redes sociais", disse Kylian Mbappé, estrela do PSG, a Becky Anderson, da CNN, quando questionado sobre as medidas necessárias para combater o racismo no futebol.

No entanto, o vencedor do Campeonato do Mundo de Futebol francês acrescentou que os jogadores também têm um papel a desempenhar na educação dos agressores sobre os danos que estão a infligir ao jogo.

"Mas mesmo antes das redes sociais, mesmo nós, os jogadores, temos de estar implicados [sic], de estar implicados [sic]",afirmou na entrevista concedida no Dubai a 27 de dezembro. "É preciso ser ativo e ajudar as pessoas".

Depois de Mbappé ter falhado o penalty decisivo na derrota da sua seleção nacional contra a Suíça no Euro 2020, ele próprio foi alegadamente alvo de abusos racistas na Internet.

Num outro jogo contra a Hungria, os adeptos saudaram o jogador com cânticos de macaco, o que levou a UEFA, o organismo que rege o futebol europeu, a investigar esse e outros incidentes de abuso ao longo do torneio.

Os ataques foram "duros" e "magoaram" Mbappé, disse o jogador de 23 anos.

"Dou o meu melhor pelo meu país. Dou tudo o que tenho para fazer as pessoas em França felizes, para deixar toda a gente orgulhosa - e ter este tipo de mensagem, realmente, é difícil e isso magoou-me", acrescentou.

No ano passado, um tribunal francês ordenou ao Twitter que explicasse como tencionava combater o discurso de ódio no seu sítio Web. O gigante dos meios de comunicação social recorreu dessa decisão, apesar de seis grupos anti-discriminação afirmarem que a empresa sediada em São Francisco não está a conseguir banir os utilizadores odiosos da plataforma.

Os jogadores de futebol da primeira divisão inglesa são regularmente alvo de ataques em linha após os jogos. Em setembro, Romelu Lukaku, jogador do Chelsea, disse à CNN que os directores executivos das redes sociais têm de se reunir com as estrelas do futebol para eliminar os abusos a que os jogadores estão sujeitos.

No rescaldo da final do Euro 2020, o governo britânico apelou às empresas de tecnologia para que melhorassem a sua resposta ao problema crescente e fornecessem melhores dados à polícia para ajudar a identificar os culpados.

Alguns adeptos foram detidos por publicarem comentários de ódio e, em breve , poderão ser proibidos de entrar em estádios de futebol por um período que pode ir até 10 anos.

Esta medida não parece ter dissuadido os possíveis infractores, mesmo dentro dos estádios. O Norwich City, clube da Premier League, foi forçado a emitir um comunicado a 28 de dezembro condenando "todas as formas de discriminação ilegal" depois de ter tido conhecimento de comentários racistas de ambos os grupos de adeptos no jogo contra o Crystal Palace.

Para Mbappé, este tipo de discriminação tem de acabar porque "estamos num mundo novo".

"Não é possível em 2022 ter este tipo de atitude, de facto", acrescentou.

O Twitter introduziu recentemente várias ferramentas e protocolos com o objetivo de combater a discriminação nas suas plataformas.

Numa declaração à CNN, um porta-voz do Twitter disse: "Queremos reiterar que a conduta abusiva e odiosa não tem lugar no nosso serviço.

"Continuaremos a tomar medidas rápidas contra a minoria que tenta prejudicar a conversa para a maioria e estamos empenhados em desempenhar o nosso papel na contenção deste comportamento inaceitável - tanto online como offline."

No ano passado, o Instagram lançou uma nova ferramenta que filtrava automaticamente as mensagens abusivas de contas que os utilizadores não conheciam.

O Meta afirmou que é contra a discriminação e lançou uma série de funcionalidades de segurança nas suas plataformas.

'O futebol é para todos'

Mbappé chegou ao Hotel Jumeirah Al Qasr, no Dubai, de bom humor, depois de ter festejado o seu 23.º aniversário com os colegas de equipa em Paris. Aceitando graciosamente um bolo com a forma da sua idade numérica e decorado com uma única vela, ele riu e brincou com os funcionários.

Mas quando se falou do próximo Campeonato do Mundo da FIFA, um brilho de determinação surgiu nos seus olhos - a França é a atual campeã após uma vitória por 4-2 sobre a Croácia na edição de 2018 na Rússia.

Naquela que foi a final com maior número de golos desde 1966, Mbappé marcou um golo icónico de fora da área, com apenas 19 anos.

Apesar da pressão que a equipa enfrenta, ele acredita que o feito pode ser repetido quatro anos depois.

"Estamos prontos para fazer algo grandioso. Podemos fazer história", disse. "Temos um grande país connosco, todos estão connosco".

O Campeonato do Mundo de Futebol de 2022 terá lugar em dezembro e as questões relacionadas com a forma como o país anfitrião, o Qatar, lida com as questões humanitárias mostram poucos sinais de diminuir - especificamente no que diz respeito às leis anti-homossexualidade do Estado.

Josh Cavallo, o único jogador abertamente homossexual na primeira divisão do futebol masculino, disse em novembro que teria "medo" de jogar no Qatar, onde a homossexualidade é ilegal e punível com até três anos de prisão.

Nasser Al Khater, diretor executivo do comité organizador do torneio, insistiu, em entrevista à CNN, no mesmo mês, que o Qatar tem sido tratado "de forma injusta e injusta" desde que ganhou o direito de acolher o torneio há 11 anos.

Mbappé, cujo clube, o Paris Saint-Germain, também é propriedade da família governante do Qatar, é claro quanto à mensagem que pretende passar sobre a discriminação no torneio.

"O futebol é para toda a gente. Ninguém pode dizer que não podes jogar futebol", afirmou. "É essa a essência do futebol: estarmos todos juntos e partilharmos esta paixão."

Inspirar as gerações futuras

Mbappé espera que o Qatar seja mais uma oportunidade para ele e os seus companheiros de equipa franceses inspirarem os seus concidadãos.

Fora do campo, ele já está fazendo isso com a sua instituição de caridade Inspired by KM. O objetivo é dar esperança a uma nova geração, encorajando 98 crianças a atingirem os seus objectivos.

"Queria fazer alguma coisa porque, quando era jovem, acho que era um tipo de sorte. Porque, a toda a hora, as pessoas dão-me a oportunidade de dar o próximo passo e eu quero retribuir", afirmou Mbappé.

As crianças participantes receberão apoio da instituição de caridade até começarem a trabalhar e são encorajadas a transmitir as informações que aprendem aos seus colegas.

Mbappé trabalhou com ilustradores para criar uma série de romances gráficos e vídeos no YouTube destinados a contar às crianças a ascensão do atacante ao topo e como elas podem conseguir o mesmo.

"Quando era jovem, tinha um sonho e fiz tudo para o realizar, mas as pessoas ajudaram-me. E é isso que eu quero, ajudar essas crianças a realizarem o seu sonho", acrescentou.

Mesmo aos 23 anos, Mbappé já cumpriu todos os objectivos que tinha quando era jovem. Estreou-se na seleção aos 18 anos e, aos 19, tornou-se o primeiro adolescente desde o brasileiro Pelé a marcar um golo na final do Campeonato do Mundo.

Ganhou quatro títulos da liga francesa com o Mónaco e o PSG, mudando-se do primeiro para o segundo por cerca de 200 milhões de dólares em 2018.

Talvez a única coisa que lhe falta ganhar seja a Liga dos Campeões.

O PSG chegou à final da principal competição da Europa pela primeira vez em 2020, mas foi derrotado pelo Bayern de Munique por 1-0 em Lisboa. Na época passada, a equipa parisiense foi derrotada por 4-1 no total pelo Manchester City nas meias-finais.

Este ano, o PSG enfrenta o Real Madrid, 13 vezes campeão da UCL, num confronto europeu de fazer crescer água na boca.

"Temos de estar prontos. Chegou a hora", disse Mbappé. "É a parte mais importante da temporada. É claro que queremos dar um passo à frente. Há dois anos que não fazemos uma final, uma semifinal, mas agora queremos ganhar."

Ele teve uma vida notável e, aconteça o que acontecer no Qatar, sabe que os fãs de todo o mundo o admiram e tem uma mensagem clara para eles.

"Sigam o vosso sonho", disse. "Haverá passos difíceis, momentos difíceis, mas têm de acreditar em vocês próprios."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com