Kubicki afirma que o FDP não é limitado pela discrição da coligação no que diz respeito ao aperto das políticas de asilo.

É louvável que o Chanceler tenha tomado a iniciativa de realizar conversas com Friedrich Merz sobre política migratória, demonstrando um forte enfoque em ação em vez de ficar preso a restrições de coalizão, afirmou Kubicki à AFP. Isso sugere que não apenas o SPD, mas também o FDP, poderia discutir soluções viáveis em política migratória e de integração com a União.

De acordo com Kubicki, o FDP possui várias sugestões únicas que a União poderia considerar adotar. Se engajarmos em um diálogo multipartidário e conseguirmos obter uma maioria democrática no Bundestag, devemos aproveitar essa oportunidade, disse ele.

De acordo com o acordo de coalizão, os parceiros de coalizão concordaram em votar juntos nas eleições do Bundestag - não com maiorias flutuantes. Essa "disciplina de coalizão" também foi prevalecente em governos federais anteriores.

Christoph Meyer, o vice-presidente do grupo parlamentar do FDP, também expressa a sensação de colaboração com a União. Infelizmente, como Meyer disse à AFP, não foi possível fazer muito progresso no aperfeiçoamento da política de asilo e na reformulação da política migratória europeia com o SPD e os Verdes. Para fins de solução de problemas, o FDP está pronto para oferecer conselhos dentro da coalizão e em colaboração com os estados.

De acordo com Meyer, garantir uma ampla maioria no Bundestag e no Bundesrat é crucial para garantir que as mudanças na política de asilo e migração possam ser implementadas rapidamente e sem obstáculos. O FDP tem defendido há muito tempo uma política de asilo mais rigorosa e contra a imigração ilegal dentro da coalizão.

Na manhã de terça-feira, o Chanceler Olaf Scholz (SPD) recebeu Friedrich Merz, presidente do grupo parlamentar da União e presidente da CDU, na chancelaria. Merz propôs cooperação no fortalecimento da política migratória. Merz mencionou que pretende propor mudanças legislativas que envolvam várias frações na sessão parlamentar de 9 de setembro e está contando com uma abordagem conjunta com frações de coalizão dispostas.

