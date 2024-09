- Kroos anuncia saída da equipa DFB-Eleven: oportunidade para reestruturação

Toni Kroos acredita que a seleção alemã de futebol pode manter sua recente trajetória positiva mesmo após as aposentadorias de jogadores experientes como Manuel Neuer, Thomas Müller e Ilkay Gündogan. "É verdade que alguns veteranos que jogaram por anos e moldaram a equipe não estão mais aqui. Mas isso é uma chance para um pouco de renovação", declarou o campeão da Copa do Mundo de 2014 e seis vezes vencedor da Liga dos Campeões no lançamento da liga de futebol indoor Icon League, que ele co-fundou, na lotada Lanxess Arena de Colônia.

Algumas semanas depois, Kroos, cuja brilhante carreira terminou com a eliminação da Alemanha nas quartas de final da Euro contra a Espanha, ao lado de Neuer, Müller e Gündogan, anunciou suas aposentadorias da seleção nacional. Com essas aposentadorias, foram perdidas 451 partidas internacionais. "O técnico da seleção nacional terá que fazer alguns ajustes com todas essas saídas e os novos jogadores assumindo seus lugares", observou Kroos, de 34 anos.

Apoyando Nagelsmann

Para os primeiros jogos após as saídas dos antigos líderes, em 7 de setembro, em Düsseldorf contra a Hungria e três dias depois em Amsterdã contra os Países Baixos, iniciando a Liga das Nações, o técnico Julian Nagelsmann está contando com uma equipe mais jovem. Kroos entende por que o técnico da seleção nacional estabeleceu como objetivo vencer a Copa do Mundo de 2026: "É um pouco prematuro dizer algo assim dois anos antes. Mas posso ver o que ele está tentando alcançar. Ele quer manter o ritmo e mostrar sua fome".

Despedida Final

O Jogador do Ano de 2024 pediu apoio à seleção alemã: "Peço a todos que apoiem a seleção nacional. É mais fácil se apresentar com o apoio do país do que com dúvidas". Kroos destacou a tendência positiva recente: "Acho que conseguimos recuperar o que tínhamos perdido antes. Temos uma equipe que pode inspirar".

Apesar do início decepcionante do Real Madrid na nova temporada e dos primeiros relatórios lamentando a perda do ritmo do recordista espanhol de sempre, Kroos descartou qualquer retorno: "Isso não vai acontecer. Quem me conhece sabe que quando tomo uma decisão como essa, é definitiva".

O anúncio das aposentadorias de Neuer, Müller e Gündogan levou a uma significativa perda de partidas internacionais para a Comissão. Reconhecendo a necessidade de ajustes, Kroos reconheceu que o técnico da seleção nacional terá que lidar com as saídas dos jogadores experientes e integrar os novatos efetivamente.

