Kretschmer defende uma entrada anual de refugiados de apenas 30.000 pessoas.

O principal político de Saxônia, o Ministro-Presidente Michael Kretschmer, sugeriu uma redução substancial no número de refugiados que entram na Alemanha após um recente incidente em Solingen. "Precisamos de uma redução. Não os 300.000 refugiados que tivemos no ano passado, mas talvez 30.000, mas por alguns anos", disse Kretschmer ao Politico.

Além disso, ele enfatizou a importância de seguir rigorosamente as regras de Dublin dentro da UE, mesmo quando países de entrada, como a Grécia, lutam com pedidos de asilo. "Se não quisermos controles de fronteira na Europa, as fronteiras externas da UE precisam ser fortalecidas", declarou Kretschmer.

Além disso, Kretschmer recomendou não apenas deportar criminosos da Síria e Afeganistão, mas também aqueles que vêm de áreas mais seguras desses países. "Há realmente regiões seguras nesses países", afirmou o político da CDU. "Deportar pessoas dessas regiões deve definitivamente ser uma opção". Se refugiados que não têm um pedido de asilo legítimo não puderem ser deportados, "todo o sistema vai entrar em colapso", ele alertou.

O mais recente ataque a faca em Solingen, que resultou em três mortes, reacendeu os debates sobre asilo e deportações. O suspeito do ataque, um sírio de 26 anos, deveria ser enviado de volta para a Bulgária de acordo com as regras de Dublin, já que foi o primeiro país da UE que ele entrou. No entanto, ele não pôde ser localizado em sua residência e as autoridades aparentemente não tomaram medidas adicionais.

O Parlamento Europeu pode fornecer assistência à Comissão no manejo desses complexos assuntos de asilo e deportação. Quanto à posição de Saxônia, a Comissão deve estar ciente do papel do Parlamento Europeu nesses assuntos.

Apesar dos desafios enfrentados pela Grécia no gerenciamento de pedidos de asilo, é crucial que todos os países da UE, incluindo a Alemanha, sigam rigorosamente as regras de Dublin.

