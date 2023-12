Kourtney Kardashian e Travis Barker partilham a primeira visão do filho Rocky

A estrela do reality show e o roqueiro do Blink-182 postaram cinco fotos de sua nova adição, que teria nascido em novembro, no Instagram na sexta-feira. No entanto, o casal pareceu optar por não mostrar o rosto do bebê - por enquanto, de qualquer maneira. (Todos nós sabemos a que família ele se juntou.)

Kardashian anunciou publicamente pela primeira vez que estava à espera de um filho durante um dos concertos do seu marido em junho.

O caminho do casal para dar as boas-vindas ao seu filho não foi isento de provações.

As tentativas de Kardashian de conceber uma criança com Barker foram narradas em "The Kardashians", o programa de realidade de sua família que vai ao ar no Hulu. Depois de tentar, sem sucesso, a fertilização in vitro, o casal disse mais tarde que acabou por conceber naturalmente.

Então, em setembro, Kardashian compartilhou que ela teve que passar por uma "cirurgia fetal urgente".

"Eu serei eternamente grato aos meus incríveis médicos por salvar a vida do nosso bebê", escreveu ela no Instagram na época.

Kardashian e Barker têm filhos de relacionamentos anteriores. Rocky é o primeiro deles juntos.

Kardashian, 44 anos, tem três filhos com seu ex-parceiro de longa data, Scott Disick. Barker, 48 anos, partilha três filhos com a sua ex-mulher, Shanna Moakler - o filho Landon, a filha Alabama e a enteada Atiana.

