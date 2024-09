- Klose expressa insatisfação com a situação menos que desejável de Nuremberg.

Miroslav Klose ainda está sentindo os efeitos da derrota para o Magdeburg. Mesmo após uma noite, essa derrota esmagadora ainda não saiu da sua cabeça. O campeão da Copa do Mundo de 2014 expressou seus sentimentos após a derrota por 0-4 (0-1) na 2ª Bundesliga, dizendo: "Foi difícil de engolir". Sua equipe, Nuremberg, não correspondeu às expectativas em termos de energia e marcação.

O capitão Robin Knoche também não ficou satisfeito com o resultado, chamando-o de "resultado ruim". Ele acrescentou: "Marcação suja assim, depois de perder por 0-2, é inaceitável, até mesmo para uma equipe jovem". Eles trabalharão internamente para corrigir essa questão.

Klose frequentemente fala sobre a falta de intensidade

A equipe sofreu uma derrota unilateral em um jogo cheio de decisões controversas do árbitro de vídeo, após um desempenho abaixo do esperado contra um oponente mais experiente. Klose apontou: "Não tivemos energia suficiente nas transições". Ele também observou: "Fomos muito vulneráveis na defesa".

Um gol apareceu do nada. Martijn Kaars passou por Florian Flick durante a marcação, resultando no gol de rebote de Xavier Amaechi contra Jan Reichert (em campo para o Nuremberg) no 24º minuto. O gol foi validado após uma revisão do VAR.

A penalidade foi cancelada

O árbitro de Colônia entrou novamente em ação no 38º minuto. Uma penalidade contra o Nuremberg foi controversamente anulada devido à decisão do VAR de anular a falta de Jean Hugonet em Lukas Schleimer.

Livan Burcu selou a segunda derrota da liga para Klose com um chute limpo da beira da área na frente de 31.581 espectadores que mal fizeram barulho. Alexander Nollenberger (84º) e Philipp Hercher (90+2) asseguraram a miséria da equipe em casa.

"Estamos todos desapontados"

"Estamos faltando consistência. Temos fases que parecem promissoras, mas elas acabam muito rápido", lamentou Finn Jeltsch, o zagueiro central de 18 anos que quase igualou no 54º minuto após uma cobrança de escanteio. Klose ecoou esses pensamentos, dizendo: "Precisamos de mais intensidade, temos que fazer corridas sem motivo aparente". Jeltsch e o resto da equipe ficaram desapontados com o desempenho.

O Nuremberg enfrentará o Ulm no dia 14 de setembro, enquanto tentará virar o jogo. Klose estará pressionando sua equipe com treinamentos rigorosos até então. Ele criticou a marcação ruim de seus reservas, dizendo: "Isso não tem nada a ver com futebol profissional".

Knoche espera que sua equipe mostre progresso significativo quando eles voltarem após um hiato de duas semanas. "Os caras têm uma grande personalidade e sede de aprender. Eu acredito neles", prometeu, explicando: "caso contrário, eu não teria me juntado à equipe".

