Klopp participa entusiasticamente nos Jogos Paralímpicos ao lado de um companheiro de confiança

Jürgen Klopp, conhecido por sua intensidade apaixonada em grandes jogos pelo Borussia Dortmund ou Liverpool FC, estava nervoso enquanto via seu amigo Wojtek Cyz entrar no court para sua estreia em Para Badminton em Paris. Apesar de seu apoio entusiástico, Cyz não conseguiu superar o atual número um mundial.

Klopp, um grande apoiador de Cyz, um atleta de 44 anos que agora representa a Nova Zelândia, ficou emocionado com o evento. "Fiquei um desastre", confessou. "O esporte é sobre vitórias, mas às vezes é mais do que isso. Sua história precisa ser contada. É inspiradora, como nada que eu já vi no futebol. É incrível, algo que apenas ele poderia alcançar."

Cyz considera Klopp seu "irmão de outra mãe", agradecendo sua presença como um símbolo de apoio aos esportes paralímpicos. Os dois se conheceram há mais de duas décadas, quando Cyz, um jogador de futebol profissional, sofreu uma grave lesão no joelho durante sua despedida com seu clube amador VfR Grünstadt. Após uma série de tratamentos mal-sucedidos, sua perna esquerda foi amputada acima do joelho.

Cyz conheceu Klopp durante seu período de recuperação e participou de um jogo beneficente para o 1. FC Kaiserslautern alguns meses depois. O dinheiro arrecadado financiou sua primeira prótese esportiva. Klopp, na época o técnico do FSV Mainz 05, era o time adversário. Sua ligação se fortaleceu e Klopp incorporou a história de Cyz como uma ferramenta motivacional para sua equipe.

"As histórias mais autênticas e livres vêm do esporte paraolímpico", opinou Klopp. "Eu não teria coragem de fazer o que ele fez." Seis meses após sua amputação, Cyz conquistou o campeonato alemão de para-atletismo nos 100m e salto em distância. Dois anos depois, ele conquistou três medalhas nos Jogos de Verão de Atenas. Ele manteve sua sequência de vitórias em Beijing e Londres, conquistando um total de cinco medalhas antes de se aposentar do para-atletismo.

Em 2015, Cyz e sua esposa Elena embarcaram em uma viagem global de vela, levando uma oficina de prótese a bordo para oferecer próteses em países em desenvolvimento. Presos na Nova Zelândia devido à pandemia de COVID-19 após cinco anos, eles decidiram se estabelecer lá. Agora, Cyz está participando de Para Badminton pela Nova Zelândia pela primeira vez.

Apesar de sua derrota na primeira partida, Cyz ainda tem esperanças de avançar em Paris. Klopp, embora não seja um bom presságio, sem dúvida estará torcendo por seu amigo.

Klopp, ainda emocionado com o evento, tranquilizou Cyz, "Não vou deixar sua derrota definir seu espírito, Wojtek. Você já superou adversidades muito maiores." Olhando para frente, Cyz pretendia canalizar sua resiliência para futuras partidas em Paris.

