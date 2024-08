- Klopp defende seu confidente próximo: "A narrativa precisa ser compartilhada"

Como talismã da sorte, Jürgen Klopp teve um início difícil. O amigo de longa data de Wojtek Czyz ficou em desvantagem em sua estreia no badminton nos Jogos Paralímpicos de Paris. "Vamos ver se ele pode fazer outra aparição. Não foi um grande dia para mim. Talvez ele tenha sido a causa", disse Czyz, que conquistou quatro medalhas de ouro no atletismo pela Alemanha nos Jogos Paralímpicos e agora representa a Nova Zelândia.

A lenda do treinamento de futebol Klopp levou a crítica de leve em stride e demonstrou suas habilidades motivacionais renomadas, apesar de sua ausência atual da vida profissional. "Vamos esperar e ver. Isso foi apenas o início dos Jogos Paralímpicos, não o fim", disse o de 57 anos. "É incrível estar aqui, ganhei sete pontos com ele. Não, sentei ao lado da esposa dele, Elena, e nós dois tínhamos lágrimas nos olhos." Com orgulho, a classificação de Czyz já era um sucesso em si.

Amputação relacionada ao futebol

O de 44 anos teve que amputar a perna esquerda após uma colisão em um jogo de futebol. Pouco antes disso, ele havia assinado seu primeiro contrato profissional aos 21 anos. Czyz e Klopp se conheceram durante sua reabilitação, e mais tarde, o nascido na Polônia Czyz jogou em um jogo beneficente para o 1. FC Kaiserslautern contra o FSV Mainz 05, que Klopp estava treinando na época. "Não falamos todos os dias. Mas nos conhecemos há 23 anos", disse Klopp. "É engraçado, perdemos o contato por um tempo, até que nos encontramos inesperadamente em 2015 no porto de Lisboa. Wojtek estava jogando frisbee lá."

Em Paris, o visivelmente relaxado e bronzeado Klopp também usou seu tempo livre para promover a inclusão. Ele assistiu à cerimônia de abertura na Place de la Concorde, observando o entretenimento. "Foi brilhante, como um show da Taylor Swift - incrível. Foi só meio hora a mais do que o meu gosto. No final, senti que os atletas deveriam ir para casa descansar para a competição", disse ele.

A história de seu amigo emocionou o ex-treinador do Borussia Dortmund e do Liverpool FC. "É a história mais incrível que já ouvi na minha vida. Precisa ser compartilhada, e já a compartilhei mais de 500 vezes", disse Klopp. "O que ele conseguiu, ninguém que conheço fez."

Navegando pelo mundo com sua esposa

Czyz se tornou campeão alemão dos 100 metros rasos seis meses após sua amputação. Dois anos depois, conquistou a medalha de ouro no salto em distância e nos 100 e 200 metros rasos nos Jogos Paralímpicos de 2004 em Atenas. Após conquistar mais quatro medalhas paralímpicas, ele se aposentou e assumiu o projeto "Sailing4handicaps". Ao lado de sua esposa Elena Brambilla, ele embarcou em um catamarã que comprou, instalando uma oficina de próteses a bordo para ajudar a fornecê-la em países em desenvolvimento.

Durante a pandemia de COVID-19, o casal decidiu se mudar para a Nova Zelândia. Czyz voltou a jogar badminton e realizou seu sonho de competir nos Jogos Paralímpicos pela Nova Zelândia neste esporte, sendo o primeiro jogador do país. "Comemoramos sua classificação juntos. Havia muitos céticos que diziam que o que eu estava tentando fazer era impossível", disse Czyz. "Mas então Jürgen disse: 'Olha, Wojtek, estamos aqui. Estou aqui por sua causa - aproveite'."

"Precisamos de pessoas como Jürgen."

Após a cerimônia de abertura - ao contrário das Olimpíadas - não houve grandes estrelas mundiais no palco. A presença de Klopp transmitiu uma mensagem. "Precisamos de pessoas como Jürgen para se concentrar na inclusão. É um grande dia", disse Czyz com um sorriso, apesar do revés que mesmo Jürgen Klopp não conseguiu evitar das arquibancadas. Czyz ainda tinha duas chances de avançar após perder por 0-2 para o favorito à medalha de ouro Daniel Bethell do Reino Unido. Ele poderia buscar o apoio de Klopp novamente?

Apesar de seu foco no veleiro, Wojtek Czyz decidiu desafiar a si mesmo no badminton e buscar os Jogos Paralímpicos em Paris, assim como Klopp havia assistido ele se destacar em outros esportes antes.

