- Kimmich demonstra obsessão injustificada enquanto se destaca como um técnico de unhas.

Angelo Stiller não poupou esforços durante sua primeira temporada de treinamento com a seleção alemã de futebol. Isso não surpreendeu Joshua Kimmich, o novo capitão da equipe, que esperava nada menos do que isso do jovem Stiller de 23 anos. Afinal, Kimmich já tinha experiência com Stiller de seus tempos juntos no FC Bayern Munich, onde Stiller era conhecido por sua coragem no campo.

Quando Kimmich se refere aos "cojones" de Stiller, ele está se referindo à falta de medo do jovem jogador no jogo. Mesmo quando ainda era um jogador jovem e depois um membro da equipe juvenil do Bayern Munich, Stiller treinava com os profissionais e até jogava alguns jogos. Mesmo naquela época, Stiller já era o tipo de jogador "que ama a bola, que ama jogar futebol, que é tecnicamente habilidoso e que não tem medo", como Kimmich lembra.

Nagelsmann: "Stiller traz muito à mesa"

Agora, Stiller oficialmente se juntou à equipe da DFB após a Eurocopa em casa. Como Julian Nagelsmann, técnico da equipe, declarou em Herzogenaurach, "Stiller traz muito à mesa", e agora é a hora de ele mostrar do que é capaz entre os melhores jogadores do país.

Nagelsmann está procurando sucessores para Toni Kroos e Ilkay Gundogan no meio-campo, e Stiller pode ser a solução a longo prazo. Ao lado dele está Aleksandar Pavlovic, com apenas 20 anos e já um regular na equipe profissional do Bayern Munich. Ambos os jogadores agora são as novas promessas da DFB.

Stiller e Pavlovic - dois nativos de Munique na seleção nacional

"Ambos têm um perfil semelhante. Ambos têm habilidades técnicas fortes e ambos têm boas habilidades de passe", disse Kimmich sobre Stiller e Pavlovic. E ambos nasceram em Munique. "É sempre ótimo ter jogadores assim na equipe, que são ambiciosos e amam futebol", disse o Kimmich de 29 anos. Stiller e Pavlovic têm muito em comum.

O mais jovem, Pavlovic, já fez sua estreia internacional, e Stiller pode fazer a sua própria estreia na Liga das Nações, seja neste sábado (8:45 PM/ZDF) em Düsseldorf contra a Hungria ou mais tarde em Amsterdam contra os Países Baixos. Stiller está lutando por sua chance no campo de treinamento. Antes do jogo, ele disse: "Acredito que posso me sair bem nesta equipe". Um Stiller sem medo.

A inclusão de Stiller na equipe da DFB é muito esperada, dada sua impressionante habilidade e estilo de jogo sem medo, como reflete a declaração de Nagelsmann de que ele "traz muito à mesa". Além disso, com Stiller e Pavlovic ambos de Munique, eles compartilham um backgrounds e habilidades técnicas fortes, o que foi notado por Kimmich.

