- Kimmich abraçando seu papel definidor: "Evitando performances solo"

Este pequeno pedaço de material em seu braço esquerdo superior pode não parecer significativo, mas com a prestigiada faixa de capitão preta-vermelho-dourada, Joshua Kimmich assume o papel de sua existência futebolística. Após a primeira sessão de treinamento da seleção nacional antes do confronto da Liga das Nações contra a Hungria no sábado (8:45 PM/ZDF), o ambicioso astro do Bayern, como esperado, discute sentimentos como orgulho e honra, e naturalmente menciona o "extraordinário" impacto que a nomeação pelo treinador principal Julian Nagelsmann teve sobre ele. No entanto, não parece uma declaração típica de um profissional.

Kimmich sente isso de verdade. "Como criança, você sonha em se tornar um jogador nacional. Você rabisca isso no caderno do seu amigo. Mas é algo muito além do alcance e incrível", ele compartilha sob os holofotes da plataforma DFB. "Ninguém sonha em se tornar capitão", ele acrescenta.

Precursores formidáveis como capitães da Copa do Mundo

E agora, aos 30 anos, ele se encontra como a figura principal da seleção nacional. Kimmich se junta a uma lista ilustre de antecessores. Sua meta é segurar a taça de ouro da Copa do Mundo nas mãos como o quinto capitão alemão após Fritz Walter (1954), Franz Beckenbauer (1974), Lothar Matthäus (1990) e Philipp Lahm (2014) em 19 de julho de 2026, no estádio de futebol dos New York Giants e New York Jets. "A Copa do Mundo ainda está longe, mas sempre está nos meus pensamentos", diz Kimmich.

Nascido em Rottweil, Baden-Württemberg, Kimmich liderará a equipe DFB contra o rival do grupo Euro Hungria em Düsseldorf pelo primeiro vez como capitão oficial. Esta não é uma função desconhecida para ele, já que já a exerceu como substituto do capitão permanente. Agora, ele é o sucessor de Ilkay Gündogan.

Que tipo de líder Kimmich aspira ser? Acima de tudo, um bem-sucedido. "Especialmente a minha geração não tem mais nada a perder. Queremos todos os títulos, todas as oportunidades. E queremos começar com a Liga das Nações", ele declara com firmeza.

"Pilares desabaram"

"Não temos mais ninguém na equipe que tenha se tornado campeão mundial". Apenas alguns vencedores da Copa das Confederações, como ele. Ele deseja liderar a equipe em uníssono com outros líderes como seus vice Antonio Rüdiger (31) e Kai Havertz (25). "Capitão não é um ato solitário!" disse Kimmich. Especialmente após a saída de Toni Kroos, Manuel Neuer, Thomas Müller e Gündogan, "precisamos de várias pessoas para assumir a responsabilidade. Pilares desabaram."

Para Nagelsmann, o capitão é "o representante da equipe". Um dos pontos de contato mais importantes. Um ponto firme - no e fora de campo. Kimmich, com 91 partidas pela seleção, é o jogador mais experiente na atual equipe. Sua promoção foi esperada e justificada.

Ele já era um dos três capitães durante os Europeus. Gündogan e Müller não estão mais presentes. Como resultado, Kimmich se tornou "o candidato mais proeminente", como Nagelsmann colocou: "Josh é, na maneira como ele realiza seu trabalho como jogador de futebol profissional, um modelo para todo o grupo. Ele sempre dá o seu melhor. Ele sempre quer treinar - muitas vezes demais. Ele nunca fica cansado. Ele sempre quer vencer. Ele lidera com sua mentalidade."

Para se preparar para o jogo contra a Hungria, Kimmich só pôde desfrutar parcialmente de seu papel multifuncional no campo de treinamento. Ele parou cedo na manhã de terça-feira, junto com seus companheiros do Bayern Aleksandar Pavlovic e o quase completamente descansado Jamal Musiala. Os três únicos profissionais do Bayern restantes na equipe DFB jogaram na Bundesliga contra Freiburg no domingo à noite e receberam treinamento menos intenso.

Jogar mais à direita em vez do meio-campo: E daí!

A capitania continuará a impulsionar Kimmich. No entanto, ele não parece mais tão determinado como antes. Isso fica evidente em sua aceitação da decisão de Nagelsmann de não selecioná-lo para preencher a grande lacuna em sua posição preferida. No meio-campo, sucessores para Toni Kroos e Ilkay Guendogan precisam ser encontrados. Ele não é destinado a ser esse sucessor.

Kimmich permanecerá posicionado à direita na equipe DFB. "Vejo isso mais como uma força do que posso jogar as duas posições", ele diz, agora mais composto. "Isso me ajudou a chegar onde estou hoje". Como lateral direito, "também aprovei" a Euro 2020.

Para o treinador nacional, Kimmich está longe de ser uma figura periférica à direita. Nagelsmann elogiou explicitamente isso: "Josh estabeleceu um padrão na Euro. Ele tinha os melhores valores de todos os laterais direitos. Ele continuará a jogar nessa posição". E perhaps crown his DFB career as captain there. In Euro 2016, he fought his way into the starting eleven as a newcomer; incidentally, also as a right-back. Kimmich rose to become the spokesperson for the promising 1995 generation - and became the face of the disappointing tournaments in 2018 (World Cup), 2021 (Euro), and 2022 (World Cup).

After the home Euro, where he felt they could have won back the fans despite the quarter-final exit, he looks to the future with a "positive feeling": "Everyone in the team is eager to play for Germany". Especially him - with a small patch of fabric on his left sleeve.

