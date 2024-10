Kim Jong Un da Coreia do Norte emite um aviso, sugerindo que ele aniquilará a Coreia do Sul usando armas nucleares se provocado.

A retórica acalorada não é novidade, mas surge num momento de tensão na Península Coreana e após a mídia estatal norte-coreana compartilhar fotos de Kim explorando uma instalação de enriquecimento de urânio, produzindo material nuclear para armas.

Durante uma visita a uma base militar do oeste na quarta-feira, Kim expressou que, se o Sul invadisse o território do Norte, Pyongyang empregaria sem hesitação todas as suas forças ofensivas, incluindo armas nucleares. A Agência Central de Notícias da Coreia, controlada pelo estado, transmitiu essa informação na sexta-feira.

"Se tal situação ocorrer, a existência duradoura de Seul e da Coreia do Sul seria insustentável", acrescentou Kim, usando o título correto para a Coreia do Sul.

Há uma corrente subjacente de conflito entre os dois líderes coreanos neste ano, já que a Coreia do Norte parece ter intensificado sua produção nuclear e fortalecido alianças com a Rússia, causando preocupação significativa no Ocidente sobre o caminho de desenvolvimento da Coreia do Norte.

As declarações de Kim pareceram estar direcionadas ao presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol, que, na terça-feira, exibiu a arma balística mais poderosa de Seul e outras armas destinadas a frustrar a agressão da Coreia do Norte durante um desfile das Forças Armadas.

Desde o fim da Guerra da Coreia em 1953, a Coreia do Norte e do Sul permaneceu isolada, com o conflito não tendo terminado com um tratado de paz, mas com um armistício, deixando os dois lados em um estado de guerra técnica e contínua.

No início do ano, Kim declarou que a Coreia do Norte não mais buscaria a reunificação pacífica, rotulando o Sul como seu "principal adversário" e desmantelando um monumento que representava a unidade.

A Coreia do Norte pode rescindir um acordo crítico que poderia pavimentar o caminho para a reunificação coreana já na próxima segunda-feira, quando sua legislatura se reunir, informou o Ministério da Unificação do Sul à CNN.

No final de março, a mídia estatal norte-coreana exibiu fotos de Kim visitando uma instalação nuclear, oferecendo uma rara visão da programação de armas secreta da Coreia do Norte. Especialistas sugeriram que essas fotos - mostrando Kim flanqueado por homens em uniformes militares e imaculados casacos brancos de laboratório - destacam a crescente confiança da Coreia do Norte em sua posição como potência nuclear.

Enquanto isso, a Coreia do Sul tem fortalecido seu arsenal para contrapor potenciais ameaças do Norte.

Na terça-feira, Yoon revelou o míssil balístico Hyunmoo-5, supostamente capaz de penetrar em bunkers subterrâneos da Coreia do Norte.

"Se a Coreia do Norte usar armas nucleares, ela encontrará a resposta decisiva e formidável de nossas forças militares e da aliança SK-US", declarou Yoon, se referindo aos Estados Unidos como o aliado militar chave da Coreia do Sul. "O regime da Coreia do Norte deve agora abandonar a ilusão de que as armas nucleares os protegerão".

Os EUA enviaram um bombardeiro B-1B sobre uma cerimônia do Dia das Forças Armadas na terça-feira em Seongnam, perto de Seul, em uma aparente demonstração de solidariedade.

Na quarta-feira, Kim denegriu Yoon como um "boneco" e afirmou que ele era um "homem caótico" por se vangloriar de seu poder militar ao lado de uma nação que possui armas nucleares. Isso foi relatado pela KCNA.

Dadas as tensões atuais na Península Coreana e a escalada da produção nuclear da Coreia do Norte, há uma preocupação crescente sobre o caminho de desenvolvimento da Coreia do Norte no mundo, especialmente na Ásia. O líder norte-coreano, Kim, tem fortalecido alianças com países como a Rússia, o que causa desconforto entre as nações ocidentais.

