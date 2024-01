Kim Clijsters, lesionada, adia o regresso à competição e vai falhar o Open da Austrália

Clijsters sofreu uma lesão no joelho e disse que não poderá competir no Open da Austrália dentro de dois meses.

"Tive de tomar a decisão de não poder competir em janeiro", escreveu a tetracampeã e antiga número 1 do mundo num tweet na segunda-feira.

"Estou a fazer reabilitação e tratamento para uma lesão no joelho. É um contratempo, mas estou determinado como sempre a regressar ao jogo que adoro. Agradeço muito todo o vosso apoio e encorajamento".

Em setembro, Clijsters anunciou que ia terminar a sua reforma e regressar ao ténis aos 36 anos.

A última vez que ela disputou partidas competitivas foi aos 29 anos, no US Open de 2012. Após a sua reforma, a belga foi introduzida no International Tennis Hall of Fame como membro da classe de 2017.

Este será o segundo regresso de Clijsters ao desporto. A primeira vez que regressou com sucesso à WTA foi em 2009, tendo ganho três dos seus quatro títulos principais - o Open dos Estados Unidos em 2009 e 2010 e o Open da Austrália em 2011 - depois de ter perdido as suas primeiras quatro finais de Grand Slam.

Com a vitória no US Open em 2009, Clijsters tornou-se a terceira jogadora da WTA a vencer um torneio importante depois de dar à luz, depois de Margaret Court e Evonne Goolagong. Regressou ao primeiro lugar do mundo a 14 de fevereiro de 2011.

"Embora tenha muito trabalho pela frente nos próximos quatro meses, a minha maior motivação é o desafio pessoal envolvido - tanto física como mentalmente, quero testar-me novamente", disse Clijsters num comunicado de imprensa quando revelou os seus planos de regresso.

"Aos 36 anos, sinto que sou demasiado jovem para estar reformada e, com tantas atletas e mães inspiradoras a competir, mal posso esperar para voltar ao campo de jogos e ver o que é possível fazer depois de ter três filhos."

Clijsters estreou-se na WTA aos 15 anos, em Antuérpia, em 1999. Ganhou o seu primeiro Major em 2005, no Open dos Estados Unidos. Em maio de 2007, afastou-se do desporto, casando com o jogador de basquetebol americano Brian Lynch e dando à luz a sua filha Jada em 2008. Tem ainda dois filhos, Jack (nascido em 2013) e Blake (nascido em 2016).

Clijsters tem 41 títulos de singulares e 11 títulos de pares na sua carreira. Como ex-número 1 do mundo e campeã de Grand Slam, Clijsters terá acesso a wild cards ilimitados.

