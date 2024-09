Kiev renomeou vários centros urbanos ou cidades

O Parlamento ucraniano escolheu alterar os nomes de mais de 300 cidades em todo o país, após um voto. Segundo Roman Losynskyj, um dos arquitetos da lei, a motivação por trás dessa mudança é libertar a Ucrânia de seu passado soviético e russo. Losynskyj saudou a decisão como histórica, com mais renomeações previstas.

A lei recebeu apoio de 281 parlamentares de um total de 450. Cidades como Novomoskovsk, Krasnohrad, Druzhba e Pervomaisk agora serão conhecidas como Samar, Berestin, Chutir-Mychajlivskiy e Sokolohirsk, respectivamente.

Alguns assentamentos voltaram a seus nomes pré-revolucionários, enquanto outros, como Novomoskovsk, que carregava o nome Moscou desde 1794, receberam novas identidades. Em anos recentes, numerous cities named after Soviet party leaders have seen name changes.

As renomeações não estão isentas de debate

A iniciativa de renomeação é controversa, com defensores argumentando que ela serve para livrar a nação de sua herança colonial russa. Na terça-feira, vários deputados interromperam a discussão em uma tentativa de adiar a votação.

Dnipropetrovsk, uma metrópole de mais de um milhão de pessoas nomeada em homenagem ao ex-presidente do Supremo Soviete da República Socialista Soviética da Ucrânia, Grigori Petrovsky, foi renomeada para Dnipro. A transformação também incluiu Kirowohrad, anteriormente nomeada em homenagem ao líder do partido Sergei Kirov, que agora é conhecida como Kropyvnytskyi, e Artemivsk, que foi renomeada para Bakhmut em homenagem ao revolucionário Artem.

A União Europeia expressou seu apoio à decisão da Ucrânia de renomear cidades, reconhecendo a importância histórica dessa medida. Críticos dentro da Ucrânia argumentam que alguns dos novos nomes são muito difíceis de pronunciar ou lembrar, causando confusão e resistência entre a população.

