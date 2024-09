- Kiev recebe jogos da Copa da Europa no estádio do Parque do Povo

No estágios da Copa da Europa, devido às repercussões da invasão da Ucrânia pela Rússia, estão prestes a retornar ao Volksparkstadion de Hamburgo. Tanto o HSV, uma equipe da segunda divisão, quanto o Dynamo Kyiv confirmaram que o clube de futebol ucraniano realizará seus primeiros quatro jogos da fase de grupos da Liga Europa no estádio hanseático. Vários meios de comunicação, como o "Hamburger Abendblatt", já haviam relatado isso.

Confrontos com a Lazio Roma

O Dynamo enfrentará a Lazio Roma em 25 de setembro (21h), o Ferencváros Budapest em 7 de novembro, a equipe checa Viktoria Pilsen em 28 de novembro e o clube letão FK RFS em 30 de janeiro. Na nova estrutura da competição, Kyiv jogará fora contra o TSG Hoffenheim.

Na temporada passada, o rival do campeonato de Kyiv, Shakhtar Donetsk, jogou seus jogos em casa na Liga dos Campeões e a partida de desempate para as oitavas de final da Liga Europa contra o Olympique Marseille. Donetsk emergiu como campeão ucraniano na temporada passada, enquanto Kyiv ficou com o vice-campeonato.

