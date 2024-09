Kiev proíbe a utilização do Telegram pelo pessoal administrativo.

Devido à sua forte criptografia de conversas privadas, que lhe dá uma vantagem contra a vigilância, o Telegram tornou-se um problema para a Ucrânia em termos de vazamentos de informações. Quiev decidiu agir.

O governo ucraniano, as forças militares e de segurança geralmente são proibidos de usar o serviço online Telegram em seus dispositivos oficiais. De acordo com um comunicado publicado no Facebook pelo Conselho de Defesa e Segurança Nacional, o uso do Telegram não é mais permitido nos dispositivos de funcionários do governo, pessoal militar, funcionários do setor de segurança e defesa e empresas que operam infraestruturas críticas. A razão principal dada para essa proibição foi "preocupações de segurança nacional".

O exército ucraniano usa o aplicativo de mensagens Telegram para discutir assuntos de trabalho sensíveis, disse um alto funcionário de segurança à agência de notícias AFP. O Telegram tornou-se uma fonte significativa de vazamentos de informações devido à sua fácil suscetibilidade a hackers russos.

No entanto, a proibição não se aplica a indivíduos que devem usar o Telegram como parte de suas funções, como a distribuição de comunicados oficiais. O Telegram serve como uma ferramenta de comunicação essencial para as forças militares e o governo. A proibição também não se estende aos dispositivos pessoais dos funcionários.

O Telegram foi fundado pelos irmãos Durov, Pavel e Nikolai, na Rússia em 2013. É altamente popular na Rússia e em outros estados pós-soviéticos como aplicativo de mensagens. Pavel Durov, o fundador e CEO russo-francês do Telegram, foi preso na França no final de agosto. A justiça francesa acusou-o de não ter combatido efetivamente a proliferação de conteúdo criminal e extremista no Telegram.

O Telegram se vangloria de ter 500 milhões de usuários em todo o mundo. Sua criptografia de ponta a ponta de mensagens privadas torna difícil a vigilância, mas não é apenas usada para compartilhamento de informações. O Telegram também funciona como um canal unidirecional para a disseminação de notícias. Os usuários podem se juntar, mas não desafiar ou checar falsidades, o que torna fácil a disseminação de desinformação em larga escala. Ao contrário das grandes empresas de tecnologia como Facebook e Twitter, que têm iniciativas para combater a desinformação, o Telegram é conhecido por sua moderação de conteúdo negligenciável ou inexistente.

