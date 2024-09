Kiev pede autorização de armas: "Parece que Biden permanece firme em sua decisão"

13:58 Zelensky anuncia retorno de outros 103 reféns da custódia russa A Ucrânia confirmou uma troca de prisioneiros com a Rússia, com outros 103 indivíduos retornando à Ucrânia, de acordo com o presidente Zelensky. Esses indivíduos incluem soldados, membros da Guarda Nacional, guardas de fronteira e polícia. Eles eram defensores de diversas regiões, como Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporizhzhia, Kharkiv, Mariupol e a planta Azovstal.

13:38 EUA concordam em vender caças de combate avançados à Romênia O governo dos Estados Unidos aprovou a venda de 32 caças de combate F-35 de última geração à Romênia, uma aliada da NATO e vizinha da Ucrânia. A embaixadora dos EUA em Bucareste, Kathleen Kavalec, explica: "A Romênia é uma aliada vital na aliança da NATO, dedicada à segurança e estabilidade na região do Mar Negro e além." Este acordo, avaliado em até US$ 7,2 bilhões, fornecerá à Romênia aviões de combate furtivos, de múltiplo papel, da fabricante Lockheed Martin, o que significará um significativo aumento de suas capacidades de defesa aérea. A primeira entrega é esperada em 2031.

13:02 Rússia relata troca de 200 prisioneiros com a Ucrânia A Rússia e a Ucrânia realizaram uma troca de prisioneiros, com mais de 200 indivíduos sendo libertados, de acordo com os relatórios da Rússia. Cada lado enviou de volta 103 pessoas. Os soldados russos estão recebendo assistência psicológica e médica na Bielorrússia, de acordo com o comunicado do Ministério da Defesa russo no Telegram. Esses soldados foram supostamente capturados em Kursk, onde as tropas ucranianas haviam avançado em agosto. O lado ucraniano ainda não respondeu a essas alegações. Na sexta-feira, o presidente Zelensky anunciou a libertação de 49 prisioneiros de guerra da custódia russa. Ainda não está claro se esses indivíduos faziam parte da troca anunciada pela Rússia.

12:50 Rússia alega capture de outra vila no leste da Ucrânia No leste da Ucrânia, a Rússia alega ter capturado outra vila, chamada Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche em ucraniano). Esta pequena vila fica na área em torno da cidade estrategicamente importante de Pokrovsk, que atualmente está ameaçada pelo avanço russo. A Rússia fez progressos significativos na região de Donetsk nas últimas semanas.

12:21 Medvedev ameaça destruição de Kyiv O ex-presidente russo Dmitri Medvedev ameaçou a destruição completa da capital ucraniana, Kyiv. A Rússia alega ter motivos para usar armas nucleares devido ao avanço da Ucrânia na região russa de Kursk, embora ainda não tenha implementado essa medida. Em resposta ao uso pela Ucrânia de mísseis ocidentais de longo alcance, a Rússia poderia potencialmente utilizar tecnologia de armas não nucleares, mais recentes da Rússia para transformar Kyiv em um "ponto derretido gigante".

11:50 Combates intensos em Kurakhove Intensos combates estão ocorrendo no leste da Ucrânia, principalmente na cidade de Kurakhove. Esta situação está causando frustração entre os moradores. A repórter da ntv, Kavita Sharma, relata de Dnipro.

11:12 Odessa sofre ataques de drones Informações detalhadas sobre o grande ataque de drones da noite anterior estão sendo reveladas: a Rússia lançou um total de 76 drones de combate, de acordo com a força aérea ucraniana. Destes, 72 drones foram abatidos. Não houve comentário oficial sobre as consequências do ataque. No entanto, o governador da região do Mar Negro em Odessa relata danos significativos a vários edifícios em um subúrbio da capital regional e armazéns no distrito de Ismajil. Em Kyiv, também caíram detritos, de acordo com os relatórios oficiais. Não houve incêndios relatados em Kyiv, de acordo com os relatórios.

10:31 Stoltenberg discute mapas falsos da NATO antes da guerra O secretário-geral da NATO que está saindo, Jens Stoltenberg, discute os últimos esforços diplomáticos antes da guerra em fevereiro de 2022 para desencorajar a Rússia de invadir a Ucrânia. A última reunião do Conselho NATO-Rússia, presidida por Stoltenberg, ocorreu em janeiro. Os russos exigiram a retirada de todas as tropas da NATO dos territórios orientais da aliança, o que a NATO considerou inaceitável. Stoltenberg explica que, apesar dessa crença no diálogo, eles se reuniram novamente com os dois vice-ministros russos de Relações Exteriores e Defesa. Na reunião, os russos afirmaram que não havia planos de invasão e que a Rússia estava sob ameaça da Ucrânia. Eles apresentaram mapas que supostamente mostravam as fronteiras da NATO de forma incorreta, como a representação incorreta da Dinamarca como território da NATO. Stoltenberg admite que não tem certeza se a informação incorreta foi resultado de má preparação ou de ações deliberadas. Olhando para trás, ele lamenta que a NATO e seus aliados não tenham fornecido mais apoio militar à Ucrânia mais cedo. Ele indica que, se a Ucrânia tivesse sido mais forte militarmente, a barreira para o ataque da Rússia teria sido maior, mas não pode dizer se teria sido suficiente.

10:03 Wiegold sobre Acordo de Estacionamento: "Lituânia vê brigada de combate alemã como ajuda" A Lituânia e a Alemanha finalizam um contrato governamental: garante ao estado báltico da NATO que uma brigada alemã pronta para combate será estacionada no país. O especialista militar Thomas Wiegold discute a história e a importância do acordo em uma entrevista com a ntv.

09:28 Intenções de Kim: Fortalecendo Laços com Moscou O líder norte-coreano Kim Jong Un supostamente pretende fortalecer os laços com a Rússia, de acordo com a mídia estatal. Após conversas entre Kim e o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na Coreia do Norte, a mídia estatal relata uma ampla discussão sobre "fortalecer o diálogo estratégico entre os dois países e consolidar a cooperação para proteger seus respectivos interesses de segurança, bem como a situação regional e internacional". A Ucrânia, os EUA e a Coreia do Sul acusam a Coreia do Norte de fornecer armas e mísseis à Rússia para a guerra na Ucrânia. A Pyongyang nega essas alegações como "ridículas".

08:59 Armas Ocidentais para a Ucrânia: Starmer e Biden discutirão novamente na Assembleia Geral da ONU Em breve haverá outra discussão sobre se a Ucrânia deve ser autorizada a utilizar armas avançadas do Ocidente contra alvos russos. O primeiro-ministro britânico Starmer afirmou isso após uma reunião com o presidente dos EUA, Biden, na qual eles adiaram uma decisão sobre a questão. Biden e Starmer discutirão isso na Assembleia Geral da ONU em Nova York na próxima semana "com um grupo maior de pessoas", disse Starmer. A mídia britânica relata que Biden, teme um conflito nuclear, está disposto a permitir que a Ucrânia utilize mísseis britânicos e franceses que incorporam tecnologia dos EUA - mas não mísseis feitos nos EUA.

08:23 Zelensky sobre a Declaração de Trump: "Fala de campanha é fala de campanha" O candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, afirmou repetidamente que poderia encerrar o conflito na Ucrânia em um dia, mas sem apresentar um plano. Durante uma entrevista à CNN, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é questionado sobre sua interpretação dessa declaração. "Não consigo entender hoje devido à falta de detalhes", diz Zelensky na entrevista, que será transmitida no domingo. "Minha posição é que isso é uma campanha nos EUA. Fala de campanha é fala de campanha. Às vezes, não é muito prático", explica. No entanto, Zelensky também compartilha que falou com Trump há dois meses. Durante essa conversa, Trump garantiu seu apoio à Ucrânia, revelou Zelensky. Foi uma conversa positiva.

07:27 ISW: Rússia Precisa de Mais Tropas em Kursk para Expulsar Ucranianos A Rússia continua com contra-ataques na região de Kursk, mas o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) ainda não reconheceu uma operação substancial para expulsar as forças ucranianas de Kursk completamente. O ISW, com sede em Washington, escreve que até agora as autoridades russas recorreram principalmente a recrutas mal treinados e equipados, bem como a pequenos segmentos das forças armadas regulares da Rússia e outras forças de segurança na região fronteiriça. Em uma avaliação, o think tank informa: "Uma contraofensiva russa para recuperar o território na região de Kursk tomado pelas forças ucranianas provavelmente exigirá mais pessoal e material do que a Rússia já reuniu na área - especialmente se a maioria das unidades já deployadas lacks experience de combate".

06:49 Ucrânia sob Ataque de Drones

De acordo com as forças armadas ucranianas, a Rússia atacou a Ucrânia com drones Shahed durante a noite. A força aérea russa lançou vários grupos de drones de ataque, informaram as forças armadas ucranianas. Alertas aéreos foram ativados em quase todas as regiões do país. Por exemplo, na região de Odessa. A marinha relatou ter abatido nove drones lá. Explosões foram ouvidas na cidade de Odessa, mas não há relatórios de vítimas até agora.

06:13 Mützenich Sugere Encontro Internacional de Iniciativa de Paz

O líder do grupo parlamentar do SPD, Rolf Mützenich, propõe um encontro internacional de iniciativa de paz para negociar um fim ao conflito na Ucrânia. "Acredito que agora é hora dos aliados ocidentais organizarem um encontro de iniciativa de paz", disse ele ao "Rheinische Post". "O chanceler federal e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, concordam que agora é o momento adequado para intensificar os esforços pelas negociações de paz, e que a Rússia também deve ser envolvida na próxima cimeira de paz". Quando questionado sobre possíveis membros de tal encontro, Mützenich mencionou países como China, Índia, Turquia e Brasil como potenciais candidatos. "A crença de que a invasão russa pode se tornar um fardo está crescendo nesses países", sugere. Portanto, o trabalho de tal encontro "poderia ser promissor", e poderia desempenhar um papel significativo de mediação.

05:41 Diplomatas da UE Consideram Nova Abordagem à Prorrogação de Sanções

Diplomatas da UE afirmam que a Comissão Europeia está considerando três opções para como as sanções contra a Rússia poderiam ser prorrogadas no futuro. Os cenários correspondentes foram apresentados aos diplomatas europeus na sexta-feira, disseram vários insiders. O fundo é o bloqueio dos ativos do banco central russo, que desempenha um papel vital na concessão de um mega-crédito de $50 bilhões pelos países do G7 à Ucrânia.

03:40 Klitschko: Detritos de Drone Danificam Edifícios em Kyiv

O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, anuncia via aplicativo de mensagem Telegram que detritos de drone atingiram um edifício na capital ucraniana. Os detritos caíram em um edifício municipal no distrito de Obolon, ao norte do centro da cidade, pela manhã. Klitschko relatou ainda que os serviços de emergência estavam a caminho do local. Anteriormente, o prefeito havia explicado que as unidades de defesa aérea estavam em operação na capital.

01:35 Kim Jong Un Renova Compromisso com Shoigu

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, concorda em fortalecer a colaboração com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. De acordo com a agência de notícias estatal KCNA, os dois líderes tiveram uma discussão detalhada durante a visita de Shoigu a Pyongyang, chegando a um acordo satisfatório sobre questões como fortalecer "a cooperação para proteger os interesses de segurança mútuos". Shoigu, que serviu como ministro da Defesa da Rússia até maio, iniciou a melhoria das relações entre a Coreia do Norte e a Rússia com sua visita a Pyongyang em julho do ano passado.

23:36 Zelensky Presentará "Estratégia da Vitória" a Biden em Setembro

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agendou uma reunião em setembro com o Presidente dos EUA, Joe Biden. "Vou propor a estratégia para a vitória", declarou o chefe de Estado durante uma aparição pública em Kyiv. Esta estratégia envolve uma série de decisões interdependentes que equiparão a Ucrânia com forças suficientes para conduzir o conflito rumo à paz. "Vitórias militares podem ser bem-sucedidas através da retirada forçada do exército invasor ou da negociação da paz", explicou Zelensky. Isso garantirá a verdadeira autonomia do país. No entanto, Kyiv depende da assistência dos EUA para manter uma posição forte.

22:59 Rússia Mudança de Estratégia de Assalto para o Sul

Os combates intensos continuam na região oriental do país, de acordo com o exército ucraniano. De acordo com o Estado-Maior em Kyiv, houve 115 escaramuças hoje. "A atividade mais intensa foi observada na direção de Kurachove, enquanto o inimigo também estava ativo nas direções de Lyman e Pokrovsk", disse. Kurachove é uma cidade pequena situada ao sul de Pokrovsk. Por muito tempo, Pokrovsk foi considerada a direção de ataque principal das tropas russas. Recentemente, os russos conseguiram somente ganhos territoriais limitados nesta área. Em vez disso, eles expandiram sua frente de ataque para o sul para capturar a cidade mineira de Hirnyk perto de Kurachove.

22:18 Zelensky: Avanço em Kursk Resultou em Alívio Desejado

O avanço ucraniano na região russa de Kursk está produzindo os resultados desejados, de acordo com o Presidente Volodymyr Zelensky. Na região de Charkiv, o inimigo foi repelido, e no Donetsk, o avanço russo desacelerou, ele afirma. A Rússia não conseguiu nenhum sucesso significativo em seu contra-ataque em Kursk. Especialistas tinham expressado dúvidas frequentes sobre o deslocamento de maiores formações de tropas russas de Donetsk e outras regiões para Kursk. A Rússia afirma que recapturou 10 das 100 localidades ocupadas.

21:46 "Ocidente Tem Medo" - Palavras Fortes de Zelensky sobre Aliados

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusa o Ocidente de ter "medo" em relação à discussão do apoio à Ucrânia no contra-ataque a mísseis russos. "Se os aliados coletivamente abatem mísseis e drones em territórios de países do Oriente Médio, por que não há uma resolução semelhante para abater mísseis e drones iranianos Shahed no céu ucraniano?" diz Zelensky em uma conferência em Kyiv. "Eles têm medo de sequer dizer: 'Estamos trabalhando nisso'. E isso acontece nem mesmo quando mísseis e drones estão se dirigindo diretamente para o território de nossos países vizinhos", disse o chefe de Estado ucraniano. Isso é "vergonhoso para o mundo democrático".

21:30 Rússia Usou Mais de 8000 Drones Iranianos até Agora

A Rússia lançou 8060 drones iranianos Shahed, desenvolvidos pelo Irã, na Ucrânia desde o início da guerra, de acordo com o governo ucraniano. Não há declarações disponíveis de Iran ou Rússia. A Ucrânia acusou inicialmente o governo iraniano de fornecer drones suicidas à Rússia no outono de 2022.

20:43 Licença para Armas de Alcance Longo para a Ucrânia? EUA Hesitam em Responder a Perguntas

Em Washington, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente dos EUA, Joe Biden, estão programados para se encontrar para conversas. Há expectativa geral sobre se haverá algum anúncio sobre a aprovação do uso de armas de longo alcance para a Ucrânia. De acordo com fontes do jornal britânico "Guardian", o Reino Unido concedeu à Ucrânia a autorização para conduzir ataques usando mísseis Storm-Shadow. No entanto, nenhuma das partes espera fazer qualquer anúncio sobre esse assunto durante a reunião de hoje. "Não espero um anúncio hoje sobre o uso de armas de longo alcance dentro da Rússia - certamente não dos EUA", diz John Kirby, diretor de comunicações do Conselho de Segurança Nacional. Ele apenas menciona que ainda estão conversando com o Reino Unido, França e outros aliados "sobre os tipos de capacidades que serão fornecidas à Ucrânia". Ele também evita fornecer uma resposta clara quando perguntado se o governo dos EUA anunciará alguma mudança. "Não vou me envolver em uma discussão hipotética sobre o que podemos ou não dizer em um determinado momento".

Diante da escalada das tensões na região, alguns especialistas alertaram que o atual conflito na Ucrânia poderia potencialmente se transformar em uma guerra cibernética mais ampla entre a Ucrânia, seus aliados e a Rússia.

Em resposta a essa ameaça potencial, várias nações ocidentais aumentaram seus esforços de cibersegurança e preparação, investindo pesadamente em programas de defesa cibernética e treinando seu pessoal militar e civil para responder efetivamente a ataques cibernéticos.

À medida que a guerra cibernética se torna uma ameaça cada vez mais real, as organizações internacionais e os órgãos governamentais devem trabalhar juntos para estabelecer regras e diretrizes claras para a guerra cibernética, semelhantes às que regem a guerra tradicional, para garantir que o domínio digital permaneça um espaço seguro e seguro para todas as nações.

