Kiev observa um dia de luto, pois a Ucrânia assiste a um início mortal para 2024

Pelo menos 27 pessoas foram mortas e 30 ficaram feridas em Kiev no ataque de sexta-feira, informou a administração militar da cidade na segunda-feira, depois de mais corpos terem sido recuperados dos escombros, enquanto as operações de busca e salvamento continuavam em curso.

Foi o maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde o início da sua invasão em grande escala, disseram os militares ucranianos à CNN, com um número sem precedentes de drones e mísseis disparados contra alvos em todo o país.

Pelo menos 52 pessoas em toda a Ucrânia foram mortas nos ataques de sexta-feira, que atingiram todo o país, com explosões registadas na capital Kiev, bem como numa maternidade na cidade central de Dnipro, na cidade oriental de Kharkiv, no porto sudeste de Odesa e na cidade ocidental de Lviv, longe da linha da frente.

No domingo e na segunda-feira, os ucranianos de todo o país viram o novo ano ao som de alertas aéreos e de novos ataques russos.

Na segunda-feira, o Comando da Força Aérea da Ucrânia afirmou que a Rússia lançou um número recorde de 90 ataques com drones na véspera de Ano Novo. Durante a noite, 90 drones Shahed foram lançados em vagas a partir de Kursk e Primorsko-Akhtarsk, na Rússia, e da Crimeia, e foram declarados alertas aéreos na maioria das regiões da Ucrânia ao longo da rota dos drones.

"Há um ano, na véspera de Ano Novo, os defensores do céu destruíram 45 'Shaheds'. Hoje foram destruídos 87 'Shaheds'", afirmou o Comandante da Força Aérea da Ucrânia, Mykola Oleshchuk, numa mensagem publicada no Telegram.

Os bombardeamentos russos, horas antes do início do novo ano, mataram pelo menos cinco pessoas e feriram 22.

A cidade de Odesa, no sul do país, foi alvo de um ataque aéreo de um veículo aéreo não tripulado (UAV) lançado do Mar Negro que atingiu edifícios residenciais na madrugada de segunda-feira, de acordo com a Força Aérea Ucraniana. Uma pessoa morreu e pelo menos nove ficaram feridas no ataque, disse Oleh Kiper, chefe da administração militar da região de Odesa.

E a região de Donetsk, ocupada pelos russos e ilegalmente anexada pela Rússia, foi alvo de pelo menos 15 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes (MLRS) durante a noite, ao bater da meia-noite local, de acordo com Vladimir Rogov, membro da administração de Zaporizhzhia, instalada pelos russos.

Os bombardeamentos mataram quatro pessoas e feriram 13, de acordo com Denis Pushilin, o chefe da autodeclarada República Popular de Donetsk, instalado pela Rússia.

No seu discurso de Ano Novo, no domingo, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, procurou mobilizar o país, afirmando que "derrotámos a escuridão", numa altura em que a guerra completa dois anos.

"A Ucrânia tornou-se mais forte. Os ucranianos tornaram-se mais fortes... no início de 2023, em janeiro e fevereiro, ultrapassámos, sem exagero, o inverno mais difícil da história... não nos desvanecemos na escuridão. A escuridão não nos envolveu. Derrotámos a escuridão", afirmou Zelensky.

Zelensky reconheceu que houve desafios, mas implorou ao povo ucraniano que perseverasse.

"A guerra, infelizmente, separou famílias, levou filhos e filhas e, ao mesmo tempo, uniu-nos numa grande família... agarrem-se à crença no regresso da Ucrânia. Sabendo que todas as expectativas não são em vão. E quero que sintam a nossa gratidão por isso. E lembrem-se: sem todos e cada um de vós, a Ucrânia estará incompleta".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com