Kiev está a lidar com uma questão que vai além da insuficiência de pessoal militar.

A ofensiva ucraniana na região de Kursk não pode deter o progresso russo em direção a Pokrovsk, na Donetsk. Tropas russas estão capturando cidades críticas com pouca resistência, se aproximando da porta de Pokrovsk. Especialistas sugerem que o problema principal está em outro lugar.

Apesar de a ofensiva ucraniana na região de Kursk ter recentemente desacelerado, os russos estão avançando rapidamente no front de Pokrovsk, dentro do Donbass. De acordo com o Comandante-chefe Oleksandr Syrskyi, as tropas ucranianas ocuparam aproximadamente 1.300 quilômetros quadrados e cerca de 100 assentamentos na região de Kursk desde o início da ofensiva em 6 de agosto. Apesar dessa aquisição substancial, a maioria do território ganho ocorreu nos primeiros dias da operação. Em 13 de agosto, Syrskyi relatou que a Ucrânia tinha comando sobre 1.000 quilômetros quadrados dentro da região de Kursk.

O ritmo de avanço realmente desacelerou, como previsto. O fator surpresa perdeu a força, afirmou o coronel austríaco Markus Reisner em uma entrevista à ntv.de esta semana. "O exército ucraniano está tentando avançar sempre que possível. No entanto, o foco principal deve ser na preparação para contra-ataques", ele acrescentou.

Há indícios de tentativas de contraofensiva russa, embora em pequena escala. Enquanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunciou um aumento nas conquistas territoriais perto da fronteira na quarta-feira, há rumores de que as forças russas recapturaram a cidade estrategicamente importante de Korenjovo no norte da região capturada, de acordo com fontes do projeto ucraniano Deep State Map. Nem Kyiv nem Moscou confirmaram ou refutaram essas alegações. Parece altamente improvável que a Ucrânia ampliará significativamente seu território na região em breve.

A situação em Pokrovsk é "extremamente desafiadora"

Um dos objetivos da ofensiva de Kursk era diminuir a presença de tropas do Kremlin no front do Donbass. No entanto, parece que esse esforço não foi inteiramente bem-sucedido - ou pelo menos não completamente. Apesar do envio relatado de 30.000 soldados para a região de Kursk, as tropas russas continuam seu avanço no Donbass, apesar das baixas pesadas, e agora estão nas proximidades da cidade estrategicamente vital de Pokrovsk.

Antes do conflito, Pokrovsk tinha aproximadamente 60.000 habitantes e serve como um importante centro logístico. Suas amplas redes de estradas e ferrovias facilitam a distribuição eficiente de munição e outros suprimentos militares. A perda de Pokrovsk teria um impacto negativo nas linhas de suprimento da Ucrânia e, assim, colocaria em risco sua estratégia defensiva.

O presidente Zelenskyy reconheceu em um discurso em vídeo que a situação ao redor de Pokrovsk é "extremamente desafiadora". Isso é confirmado pela queda da cidade de Novohrodivka, que fica a apenas cerca de 10 quilômetros de Pokrovsk. De acordo com Deep State e ISW, as forças russas conseguiram tomar o controle da maioria da cidade de 15.000 habitantes em poucos dias. A deputada ucraniana Mariana Bezugla criticou o fato de a cidade ter se rendido quase sem resistência. "As trincheiras antes de Novohrodivka estavam vazias. Não havia praticamente nenhum exército ucraniano na cidade que anteriormente abrigava 20.000 habitantes", ela afirmou nas redes sociais.

Há menos tropas no front de Pokrovsk porque foram transferidas para a região de Kursk? O renomado jornalista militar ucraniano Yuriy Butusov afirma que não. A queda rápida de Novohrodivka, ele explicou durante uma entrevista à Current Time, um canal de TV em russo com sede em Praga, não foi devido à superioridade esmagadora das forças russas, mas sim a "problemas organizacionais e administrativos dentro do exército ucraniano". Butusov também acrescentou que a situação deteriorou-se depois que um novo comandante, sem experiência nesse nível, foi nomeado por Syrytsya nessa unidade específica.

Analistas do Deep State têm vistas semelhantes. "O comando responsável por esse setor não tem awareness situacional e falha em gerenciar a situação geral", disse Roman Pogorelyi, analista do projeto, à TV Kyiw24. "Discussões com soldados e brigadas lá indicam que a situação é um completo caos."

No entanto, os especialistas concordam que a Ucrânia não desistirá de Pokrovsk sem lutar. "Nosso objetivo é impedir que o inimigo se aproxime da cidade o suficiente para realizar um bombardeio de artilharia sustentado", disse um oficial ucraniano anônimo à Radio Svoboda. Apesar das evacuações em andamento, cerca de 38.000 civis permanecem em Pokrovsk. Aqueles que ficam acreditam "que as forças ucranianas não abandonarão Pokrovsk e não recuarão dela", disse o oficial. "Essa crença é a maior motivação."

