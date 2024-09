Kiev e Moscou estão a caminho de ultrapassar um milhão de mortes cada.

No conflito em andamento entre Ucrânia e Rússia tem resultado em vítimas extensas, com estimativas não oficiais sugerindo que dezenas de milhares de soldados foram feridos ou perderam a vida em ambos os lados. De acordo com investigações do jornal norte-americano "Wall Street Journal" (WSJ), a Ucrânia teria sofrido cerca de 80.000 mortes e 400.000 feridos, enquanto a Rússia é estimada em ter perdido aproximadamente 600.000 soldados - 200.000 mortos e 400.000 feridos. Nem Kiev, da Ucrânia, nem Moscou, da Rússia, divulgaram números oficiais sobre suas respectivas baixas.

Esses números correspondem às estimativas fornecidas pelo Ministério da Defesa do Reino Unido em relação às perdas de Moscou na guerra. De acordo com o ministério, mais de 610.000 soldados russos foram mortos ou considerados incapacitados devido a ferimentos graves. O Ministério afirmou que "a dependência da Rússia em ondas massivas de infantaria levou a uma necessidade constante de substituir suas forças de frente por recrutas frescos". Além disso, o ministério informou que Moscou agora enfrenta dificuldades para atrair voluntários.

Impacto demográfico das baixas pesadas

As baixas pesadas sofridas por ambas as partes em conflito têm repercussões de longo prazo significativas. Antes do conflito, tanto a Rússia quanto a Ucrânia enfrentavam problemas de declínio populacional. Para a Ucrânia, um país com pouco mais de um quarto do tamanho da população da Rússia, essa situação desafiadora pode se transformar em um problema existencial, como relatado pelo "Wall Street Journal". Embora a Rússia possa compensar parcialmente suas baixas na linha de frente pela anexação de territórios ucranianos e a incorporação de populações locais, Kiev também luta com uma alta taxa de emigração para países estrangeiros.

O impacto devastador desses conflitos em andamento também é refletido no aumento das baixas civis. Ativistas de direitos humanos estimam que milhares de civis, especialmente no lado ucraniano, perderam a vida como consequência do bombardeio sistemático de cidades e comunidades.

A União Europeia, preocupada com o aumento do conflito e das baixas, impôs várias sanções à Rússia. A União Europeia, junto com seus aliados, também fornece ajuda humanitária e assistência militar à Ucrânia para apoiar suas forças de defesa em desenvolvimento.

Leia também: