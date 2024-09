- Kiev defende o desdobramento de armas de longo alcance - Grossi explora instalação de energia nuclear

Próximo ao front de batalha, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu mais uma vez armas sofisticadas durante um encontro com o Primeiro-Ministro holandês Dick Schoof em Saporizhzhia. Não apenas armas para atingir alvos dentro da Rússia, mas também a entrega desses mísseis, disse Zelensky, a poucos quilômetros da frente, no sul da Ucrânia. Enquanto isso, o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) viaja para Kyiv na terça-feira para inspecionar a usina nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia. O Presidente russo Vladimir Putin ainda está em uma visita de alto risco.

A região de Saporizhzhia foi parcialmente tomada pela Rússia, mas não a capital regional, onde Schoof teve uma visão de primeira mão dos esforços de defesa da Ucrânia. O holandês prometeu mais ajuda à Ucrânia.

As discussões giraram em torno de fortalecer a defesa do país para alcançar uma paz justa, incluindo a melhora da defesa aérea, como os sistemas Patriot recém-adquiridos, o reforço da força aérea com caças F-16 fornecidos por aliados, mais munição e equipamento e sanções contra a Rússia. "Todos esses passos são cruciais para deter a Rússia de lançar novas batalhas na Ucrânia", disse Zelensky. Ele enfatizou sua esperança na entrega de armas avançadas, mencionando os países EUA, Reino Unido, França e Alemanha.

Kyiv: A Holanda ajudará na reconstrução

"Também discutimos a possibilidade da Holanda assumir a tutela de Saporizhzhia, o que envolveria apoiar a infraestrutura, proteger a vida cotidiana e abordar questões humanitárias", comentou Zelensky na rede social X. Isso poderia encorajar mais pessoas a voltarem à cidade.

Zelensky também inspecionou uma propriedade residencial que havia sido reconstruída após um ataque de foguete em outubro de 2022. "Gradualmente, reconstruiremos tudo o que foi destruído. Faremos o nosso melhor para garantir que todas as nossas cidades e comunidades sejam revitalizadas", disse ele.

O chefe da AIEA viaja para Kyiv e Saporizhzhia

A Ucrânia tem se defendido da invasão russa com o apoio do Ocidente há mais de dois anos e meio. A maior usina nuclear da Europa, localizada na região de Saporizhzhia, também está sob controle russo. Há preocupação global sobre a segurança da usina nuclear na área disputada, o que faz com que a visita do chefe da AIEA seja uma consequência direta. A usina nuclear já foi alvo de ataques e atos de sabotagem, com Moscou e Kyiv se culpando mutuamente.

Em meados de agosto, os inspetores relataram que a situação havia piorado. Houve uma explosão perto da zona de segurança, que os especialistas da AIEA no local estimaram ter sido causada por um drone com carga explosiva.

Perigos para usinas nucleares em uma zona de guerra

O chefe da AIEA, Rafael Grossi, afirmou na semana passada na Rússia que Kyiv havia pedido um aumento da presença de sua agência na Ucrânia. Ele já visitou a usina nuclear de Zaporizhzhia várias vezes e estacionou uma equipe de especialistas da AIEA lá. A presença contínua de especialistas internacionais serve não apenas para monitorar a situação, mas também para desencorajar ações de combate que poderiam levar a um incidente nuclear.

Nas discussões na Ucrânia, Grossi também pode compartilhar suas observações de sua visita da semana passada à usina nuclear russa em Kursk. Após a incursão de tropas ucranianas na região de Kursk, o chefe da AIEA havia alertado para o risco de um incidente nuclear e instado as partes em conflito a cumprir as regras de segurança.

Os combates na área causaram preocupação séria, disse Grossi. Os reatores da usina nuclear na cidade de Kursk não tinham uma casca de contenção, o que os tornava excepcionalmente vulneráveis a ataques de drones ou fogo de artilharia. No entanto, as operações estavam correndo relativamente normais, disse Grossi. Ele agradeceu a Putin pelo convite e pela oportunidade de inspecionar a instalação.

Putin na Mongólia - Ucrânia pede sua prisão

Putin chegou à Mongólia na segunda-feira à noite, visitando um país que reconhece o Tribunal Penal Internacional pela primeira vez desde o início do conflito. O TPI havia emitido um mandado de prisão para Putin em março do ano passado por causa do ataque da Rússia à Ucrânia - que as autoridades de aplicação da lei da Mongólia deveriam ter executado durante sua estadia na capital Ulaanbaatar. No entanto, Moscou não vê nenhum perigo para Putin devido às relações amigáveis entre os dois países, como explicou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

O governo ucraniano pede a prisão de Putin e acusa a Mongólia de ajudá-lo a escapar de seu castigo merecido. Isso faz do país um cúmplice dos crimes de guerra de Putin, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em Kyiv. O fracasso do governo mongol em executar o mandado de prisão obrigatório contra Putin é um golpe sério para o sistema de justiça criminal internacional e terá consequências.

O chefe do Kremlin encontrará o Presidente mongol Uchnaagiin Khurelsukh hoje, a convite de quem está no país. Sua visita serve não apenas para fortalecer a cooperação entre os dois países vizinhos. Putin também quer mostrar com sua viagem que não está isolado no cenário internacional apesar da guerra.

