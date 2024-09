- Kiel sofrem uma derrota por 0-2 no seu histórico jogo em casa contra o Wolfsburg

VfL Wolfsburg Arrefece a Epopéia de Estreia do Holstein Kiel na Bundesliga Alemã

O VfL Wolfsburg conseguiu estragar a estreia do Holstein Kiel na elite do futebol alemão, garantindo uma vitória por 0:2 (0:2) no primeiro jogo do time recém-promovido no Schleswig-Holstein. Após duas partidas, o time promovido fica sem pontos.

A equipe do Wolfsburg, com experiência na Bundesliga, apresentou um desempenho mais composto do que seus oponentes recém-promovidos. Depois de um início animado do Kiel, Maximilian Arnold (27º minuto) e Sebastiaan Bornauw (30º) esfriaram a empolgação da multidão com seus gols. O estádio do Holstein recebeu 15.034 espectadores. À medida que o jogo avançava, o técnico do Kiel, Marcel Rapp, foi expulso.

Estádio é Modernizado de Acordo com Regras

Antes do jogo, o Holstein Kiel havia trabalhado no estádio para atender aos requisitos de licenciamento da DFL, que incluíam a instalação de novas câmeras e a atualização dos refletores. O estádio está previsto para reforma no outono de 2025.

Os torcedores entusiastas aguardavam ansiosamente a estreia do time em casa na Bundesliga, com a cidade decorada de azul. Antes do jogo, Rapp descreveu-o como "um jogo histórico". Enquanto isso, o técnico do Wolfsburg, Ralph Hasenhüttl, se referiu ao jogo como "especial". Ao entrar no jogo, o Wolfsburg pretendia atrapalhar as comemorações do time da casa.

Inicialmente, o clube do norte não deixou isso acontecer, com Shuto Machino (12º) tendo a primeira boa chance. No entanto, o Wolfsburg teve dificuldade para encontrar ideias, e muitos chutes longos foram para o lado.

Wolfsburg Assume a Liderança

Os visitantes começaram a aumentar o ritmo, acabando com a euforia inicial. Patrick Wimmer perdeu uma chance de gol de perto, mas o capitão Arnold não desperdiçou a sua, convertendo uma cobrança de falta de cerca de 25 metros, com a bola desviando para dentro do gol do Kiel. Bornauw logo acrescentou outro gol em uma jogada de bola parada.

As duas equipes se encontraram pela última vez em 2018 nas semifinais de promoção/rebaixamento da Bundesliga, com o Wolfsburg vencendo ambos os jogos e mantendo sua posição na primeira divisão.

No fim do primeiro tempo, o Wolfsburg sofreu um revés, com o croata Lovro Majer se machucando e tendo que sair de campo. Ele foi substituído pelo emprestado do Borussia Dortmund, Salih Özcan, que já havia jogado no Holstein entre 2019 e 2020.

O segundo tempo foi marcado por uma intensidade feroz, com chances ocasionais para ambos os times. Apesar dos esforços persistentes do Kiel, eles não conseguiram ameaçar o gol do Wolfsburg, acabando por não conseguir reverter a situação.

Apesar da vitória do VfL Wolfsburg, o capitão do Holstein Kiel, Maximilian Arnold, já havia jogado pelo clube do norte por empréstimo. No confronto da Bundesliga, Arnold marcou o gol de abertura para o Wolfsburg, contribuindo para sua vitória por 0:2, que estendeu a série de jogos sem vitória do Holstein Kiel na elite do futebol alemão para dois.

