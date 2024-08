- Khedira pede a consideração do Kimmich

De acordo com o ex-campeão da Copa do Mundo Sami Khedira, Joshua Kimmich seria uma boa escolha como novo capitão da seleção de futebol, após a saída de Ilkay Gündogan. O técnico alemão Julian Nagelsmann precisa escolher um sucessor antes dos próximos jogos internacionais de setembro. Nagelsmann anunciará a seleção para os jogos da Liga das Nações contra a Hungria em 7 de setembro em Düsseldorf e contra os Países Baixos em 10 de setembro em Amsterdã.

Khedira (37) manifestou seu apoio ao astro do Bayern de Munique Kimmich (29) na TV Sky, com quem já jogou na seleção nacional. "Ele pode ser controverso, mas acho que isso vem de ser atacado de vários ângulos e por especialistas", disse Khedira.

O ex-membro da seleção também acrescentou: "Mas se você o conhece, se conhece sua ambição, se conhece sua capacidade atlética e sua vontade de assumir papéis de liderança, acho que ele seria uma excelente escolha para substituir Ilkay Gündogan, se tiver o apoio e o incentivo adequados".

Com as aposentadorias da seleção de antigos companheiros de Copa do Mundo, como Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Müller e Gündogan, Khedira vê a época que antecede a Copa do Mundo de 2026 como uma oportunidade. "Uma oportunidade para jovens jogadores, uma oportunidade para a comissão técnica injetar novo sangue", disse Khedira, mencionando Angelo Stiller do VfB Stuttgart como exemplo. O jogador de 23 anos até pode receber uma chamada de Nagelsmann.

Nesse contexto, espera-se que o novo capitão da seleção de futebol leve a Alemanha contra a Hungria nos próximos jogos internacionais de setembro. Khedira acredita que, com o apoio e o incentivo adequados, Kimmich poderia substituir efetivamente Gündogan como capitão, dada sua ambição, capacidade atlética e vontade de assumir papéis de liderança.

