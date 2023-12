Kevin Durant, estrela da NBA, pede para ser trocado pelos Brooklyn Nets

De acordo com a ESPN, o empresário do jogador de 33 anos, Rich Kleiman, disse a Wojnarowski que estão a trabalhar com o diretor-geral dos Nets, Sean Marks, para encontrar um parceiro de negócios. Segundo Wojnarowski, os Phoenix Suns e os Miami Heat estão entre as equipas na lista de desejos de Durant.

A CNN contactou os Nets e Kleiman para comentar o assunto, mas não obteve resposta imediata.

Durant juntou-se aos Nets antes da temporada de 2019 em um acordo de assinatura e troca com o Golden State Warriors e acabou de terminar sua terceira temporada com a franquia, com média de 29,9 pontos, 7,4 rebotes e 6,4 assistências em 55 jogos. Durant assinou uma extensão do contrato com Brooklyn na última época e tem contrato até à época 2025/26.

Durant foi recrutado pelos Seattle SuperSonics na primeira ronda do Draft da NBA de 2007, saído da Universidade do Texas. Durant foi selecionado para 12 jogos All-Star e é duas vezes campeão da NBA.

O pedido de troca de Durant surge dias depois de o companheiro de equipa dos Nets, Kyrie Irving, ter optado pela sua opção de jogador com a equipa para a época 2022/23, de acordo com Charania e Wojnarowski.

Irving parecia estar saindo pela porta antes de optar por sua opção de jogador de $ 37 milhões, mas de acordo com Wojnarowski, Durant e Irving "querem continuar a jogar juntos", mas não no Brooklyn.

Fonte: edition.cnn.com