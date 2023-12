Kelly Slater não pode competir na Austrália sem vacinação, diz ministro da saúde

Slater, onze vezes campeão do mundo e que não revelou o seu estado de vacinação, defendeu Novak Djokovic, o número 1 do mundo do ténis, depois de o sérvio não vacinado ter sido detido e posteriormente deportado pelas autoridades antes do Open da Austrália.

Dois campeonatos da World Surf League (WSL) estão agendados para Victoria e Austrália Ocidental em abril e maio. Ainda não se sabe se Slater, de 49 anos, irá participar.

"Acho que fomos muito claros com o caso de Novak Djokovic: sem vax, sem jogo", disse Hunt à emissora australiana Channel 9.

"É uma mensagem muito simples, não importa o desporto, somos imparciais. Espero que ele (Slater) seja vacinado e espero que ele compita".

A WSL não impôs vacinas aos concorrentes, mas encorajou-os a tomarem a vacina, avisando-os de que podem enfrentar desafios "significativos" se optarem por não o fazer.

