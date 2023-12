Kelechi Iheanacho dá a vitória à Nigéria contra o Egipto e Mohamed Salah tem dificuldades

O avançado do Leicester marcou o golo da vitória ainda na primeira parte, rematando de meia-volta para o fundo das redes depois de ter feito uma excelente rotação à entrada da área.

Considerando a sua forma na Premier League inglesa nesta temporada, muitos esperavam que Mohamed Salah fizesse algo especial no primeiro jogo da sua seleção na fase de grupos.

Mas a Nigéria conseguiu manter o capitão egípcio calado durante a maior parte do jogo, com o jogador de 29 anos a criar apenas uma oportunidade de golo digna de registo.

O astro do Liverpool poderia ter aproveitado melhor a sua oportunidade depois de ter sido tocado por trás da defesa a 20 minutos do fim, mas viu o seu fraco remate ser defendido pelo guarda-redes Maduka Okoye.

O Egipto esteve em desvantagem face à Nigéria durante grande parte do jogo, com as Super Águias a mostrarem-se muito mais enérgicas e criativas no ataque.

Wilfred Ndidi foi particularmente impressionante para a Nigéria, controlando de forma impressionante o meio-campo e esmagando os potenciais ataques do Egipto.

Os vencedores poderiam ter tido uma vida mais confortável, mas perderam uma série de oportunidades para aumentar a vantagem.

O Egipto, que já venceu o torneio em sete ocasiões, vai tentar recuperar contra a Guiné-Bissau no próximo jogo, enquanto a Nigéria joga contra o Sudão.

Fonte: edition.cnn.com