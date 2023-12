Destaques da história

Keith Pelley: Levar o European Tour do golfe de volta ao futuro

Keith Pelley assumiu o cargo de diretor executivo do European Tour no ano passado

O canadiano quer tornar o desporto mais atrativo para jogadores e adeptos

Ele promete: "Vamos fazer uma mudança significativa"

Pelley, que substituiu George O'Grady como Diretor Executivo do Tour em abril do ano passado, tem algumas ideias revolucionárias e acredita que o golfe não deve ter medo de abraçar novas formas de pensar para o tornar mais atrativo para os jogadores e adeptos.

O homem de 52 anos, ex-presidente da Rogers Media e antigo diretor do Toronto Argonauts, da Liga Canadiana de Futebol, espera tornar o Tour "significativamente diferente" até 2018.

Mas um dos cenários de céu azul deste visionário - a condizer com a sua marca registada de óculos azuis - é improvável de acontecer.

"Adoro o jogo - adoro todos os aspectos do jogo - mas se tivesse de mudar alguma coisa, teria de recuar 200 anos e, provavelmente, fazer 12 buracos", disse Pelley ao programa Living Golf da CNN.

Diz-se que o Old Course em St Andrews evoluiu para o padrão de referência de uma volta de 18 buracos no século XVIII.

No entanto, estudos recentes sugerem que a forma tradicional do jogo é incompatível com a vida moderna e que a participação está a diminuir.

No entanto, Pelley refere um relatório do European Tour, publicado em outubro , que sugere que a participação no golfe está mais em evolução do que em queda livre.

"Talvez a forma tradicional de jogar 18 buracos esteja um pouco em declínio, mas a participação global no jogo está a aumentar drasticamente através de coisas diferentes como o golfe de aventura, driving ranges e pitch and putts", afirmou. "No geral, penso que a participação no jogo é muito forte."

Assim, tendo estabelecido que existe uma apetência pelo golfe de alguma forma, Pelley tem como objetivo transformar o European Tour numa alternativa viável ao mais lucrativo PGA Tour na América.

"Muitas pessoas dizem que estamos no negócio do golfe. Sim, estamos no negócio do golfe, mas eu digo que estamos também no negócio dos conteúdos e no negócio do entretenimento", afirmou.

"Acontece que o golfe é a nossa plataforma. Por isso, se estamos no negócio do entretenimento, os nossos jogadores são as nossas estrelas, e apoiar os nossos jogadores e torná-los estrelas maiores é a parte mais importante do nosso jogo no futuro.

"Temos de fazer crescer esta digressão com eles, e esse é o ponto crítico - fazê-la crescer com eles."

O resultado, acredita Pelley, será um Tour que terá um aspeto e uma sensação significativamente diferentes dentro de alguns anos - mais eventos e mais prémios monetários, maiores, melhores e mais brilhantes para os golfistas e para os adeptos.

Ele quer incentivar uma situação em que a elite do golfe europeu jogue a grande maioria das suas provas no Tour, em vez de, como atualmente, viajar para os EUA e jogar muitas provas do PGA Tour.

"No final do dia, estes são jogadores de classe mundial", disse ele. "Vão jogar cerca de 22 a 25 eventos por ano e o que queremos fazer é proporcionar-lhes uma alternativa viável para jogarem o maior número possível de eventos no circuito europeu.

"Como é que vamos fazer isso? Temos de o fazer aumentando os prémios, jogando em campos de golfe de classe mundial, dando aos jogadores alojamento de classe mundial, tratando-os como aquilo que são, e essa é a nossa receita para o sucesso".

Os jogadores, sublinha, apoiam plenamente a ideia - "o que os jogadores de elite estão a dizer é que queremos fazer isto crescer" - mas avisa que será necessária "uma enorme quantidade de trabalho e um maravilhoso esforço de equipa" para conduzir o European Tour ao tipo de futuro que ele deseja.

Pelley não tem dúvidas, no entanto, de que as mudanças que pretende irão acontecer - e sugere que o próximo ano poderá trazer alguns desenvolvimentos interessantes.

"Vamos chegar lá - vamos fazer uma mudança significativa e há anúncios a caminho que farão com que o Tour siga numa direção diferente", disse ele.

"Mas as coisas não vão acontecer de um dia para o outro. É preciso tempo. 2016 é, obviamente, um ano muito atarefado, com os Jogos Olímpicos, a Ryder Cup e a Taça do Mundo, e encaro-o como um ano de transição, à medida que começamos a transformar o Tour e a fazer alguns dos anúncios para a época de 2017".

Nesse admirável mundo novo, aumentar o apelo do golfe junto dos adeptos e jogadores mais jovens é um objetivo fundamental.

"É preciso compreender a geração mais jovem e conquistá-la muito, muito cedo, do ponto de vista da participação, porque isso conduzirá ao envolvimento do público mais tarde", afirmou Pelley.

Com um aceno ao passado, Pelley está a tentar levar o golfe europeu de volta ao futuro.

