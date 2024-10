Keanu Reeves participa de seu primeiro evento de corrida de automóveis no Indianapolis Motor Speedway, mostrando suas habilidades profissionais.

Durante o fim de semana, o astro de "Matrix", Keanu Reeves, participou do Desafio Toyota GR, um evento de automobilismo que promove pilotos amadores e entusiastas de carros, realizado no icônico Indianapolis Motor Speedway.

Entre 33 participantes, Reeves ficou em 25º lugar na Corrida 1 de sábado e em 24º lugar na Corrida 2 de domingo.

Em certo momento durante a Corrida 1 de sábado, Reeves perdeu tração e saiu da pista, caindo na grama pela metade da disputa de 45 minutos. Felizmente, ele conseguiu evitar qualquer colisão iminente e saiu ileso, retornando à corrida pouco depois.

Reeves dirigiu o veículo No. 92 BRZRKR, incorporando o personagem principal de sua graphic novel co-escrita, "Bíblia de Lugar Nenhum", lançada em julho. Ela faz parte de sua série de quadrinhos "BRZRKR", com a primeira edição lançada em 2021.

Seu companheiro de corrida no evento de sábado foi o fenômeno do "Dude Perfect", Cody Jones.

Após uma impressionante vitória no evento de corrida de celebridades do Toyota Grand Prix de Long Beach em 2009, Reeves estrelou ao lado de Sandra Bullock no filme icônico "Velocidade". Em comemoração ao seu 30º aniversário, uma sessão especial está agendada para terça-feira em Los Angeles, onde Bullock e Reeves estarão presentes.

Apesar de suas fortes performances em esportes motorizados, Keanu Reeves encontrou tempo para entreter os fãs, realizando uma sessão de perguntas e respostas sobre sua série de quadrinhos baseada em "Bíblia de Lugar Nenhum" após a Corrida 2 de domingo.

Após a sessão especial de "Velocidade" em seu 30º aniversário, Reeves e Sandra Bullock são esperados para uma discussão entretenida sobre seu filme icônico durante o evento após a sessão em Los Angeles.

