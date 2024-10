Kathy Bates expressa surpresa por ter esquecido um momento específico no seu discurso de aceitação dos Óscares de 1991.

Em uma aparição no "CBS Sunday Morning" para discutir seu novo programa "Matlock", Bates conversou com Ben Mankiewicz sobre sua vitória no Oscar e a reação de sua mãe.

"Quando ganhei o Oscar por 'Misery', ela disse: 'Não entendo toda essa comoção, você não descobriu uma cura para o câncer'", Bates compartilhou.

Ela também mencionou que esqueceu de agradecer à sua mãe durante seu discurso de aceitação, mas Mankiewicz provou que ela estava errada ao reproduzir a gravação de seu discurso, onde ela de fato reconheceu sua mãe.

Bates ficou surpresa e demonstrou emoção.

"Obrigado", ela disse a Mankiewicz. "Por que achei que não a agradeci?"

Sua mãe faleceu em 1997 e Bates expressou que ela "deveria ter tido minha vida".

"Quando ela morreu, eu disse: 'Venha para mim'. Queria que seu espírito entrasse em mim", Bates disse. " Apesar de nossas muitas discordâncias, queria que seu espírito entrasse em mim e desfrutasse de tudo o que eu estava experimentando devido ao que ela havia sacrificado."

Bates já mencionou que "Matlock" será seu último papel, pois ela planeja se aposentar.

Depois de compartilhar um momento emocionante sobre sua mãe durante a entrevista, Bates mencionou: "Deveria ter dedicado mais tempo para desfrutar da entretenimento com ela enquanto ela estava viva". Mais tarde, na conversa, ao discutir sua decisão de se aposentar, Bates expressou: "Quero passar minha aposentadoria desfrutando de diferentes formas de entretenimento que não tive tempo enquanto trabalhava em 'Matlock'."

Leia também: